Индия окончательно отказалась от российских Су-57 4.08.2026, 16:37

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Попытки Путина продать Нью-Дели до 40 истребителей провалились.

Индия решила не покупать российские истребители Су-57Е , несмотря на все попытки России продать эти самолеты. Решение подтвердил секретарь министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, сообщает Defence Security Asia.

«Нет, мы не рассматриваем закупку самолетов «Сухого», – заявил Сингх, отвечая на вопрос о приобретении новых истребителей. Он добавил, что Индия активно работает над модернизацией имеющихся самолетов «Су», которые производятся по лицензии РФ.

В последнее время Россия всеми силами продвигала Су-57Е на индийский рынок, предлагая не только продажу самолетов, но и локализацию их производства на мощностях индийской компании Hindustan Aeronautics Limited с передачей технологий.

В декабре 2025 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский диктатор Владимир Путин обсуждал идею совместного производства этих самолетов. Предложение предусматривало поставку двух-трех эскадрилий (до 40 машин).

Альтернативой Су-57Е должен стать индийский истребитель нового поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который пока находится на стадии создания прототипов.

Эксперты связывают отказ от закупки Су-57 с негативным опытом участия Индии в совместной программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), из которой страна вышла в 2018 году. Тогда Нью-Дели объяснил это решение претензиями к характеристикам Су-57, в частности, несоответствием требованиям малозаметности.

Таким образом, новый отказ индийской стороны стал уже вторым крупным провалом Су-57 на индийском рынке.

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