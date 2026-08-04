В Госдуме призвали перевести Россию на военные рельсы 2 4.08.2026, 16:48

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В стране уже обсуждают военное положение и новую мобилизацию.

Россия должна перейти на военные рельсы и усилить удары по Украине, заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник. По его словам, это необходимо, чтобы «свести к минимуму» угрозы атак дронов по российским территориям, которые усилились в связи с проводимой Украиной 40-дневной операцией по принуждению России к миру. «Они решили до Нового года продлить [операцию]. Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории», — сказал депутат «Ленте.ру».

Утром во вторник в результате налета дронов ВСУ на Подмосковье, в ходе которого был поражен склад Wildberries в Чехове, пять человек погибли и еще десять — получили ранения, заявил глава Мособласти Андрей Воробьев. В связи с такими атаками, заявил Колесник, необходимо наращивать число людей, «предотвращающих эти атаки». В противном случае «мы так и не справимся, так и будем получать», подчеркнул он. «Понятно, удар возмездия неотвратим, но мы должны понимать, что подвергаемся серьезной угрозе. Надо серьезно к этому относиться и готовить не ответы уже, а нормальные военные действия. Тогда можно будет предотвратить эти удары. Одними ответами мы уже не обойдемся», — подчеркнул парламентарий.

Российские чиновники допускают сценарий с введением в стране военного положения после «выборов» в Госдуму в сентябре, рассказывали «Верстке» осведомленные федеральные и региональные чиновники, депутаты и близкие к Кремлю источники. На переходе в такой режим настаивают некоторые представители силового блока, которые считают, что власти пора «перестать жеманничать» с населением и начать «воевать всей страной», говорили собеседники.

Военное положение предполагает возможность введения комендантского часа, ограничений на передвижение граждан, принудительной отправки людей на предприятия ВПК, изъятия имущества для нужд обороны, а также отмену выборов и тотальную цензуру.

По словам источников «Верстки», спусковым крючком для военного положения могут стать серьезный обвал фронта или резкое падение темпов набора контрактников, за которыми также может последовать новая волна мобилизации.

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