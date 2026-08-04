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Алесю Адамовичу — 100 лет

  • 4.08.2026, 17:27
Алесю Адамовичу — 100 лет

Что нужно знать о выдающемся писателе и общественном деятеле.

Официально считалось, что Алесь Адамович родился 3 сентября 1927 года. Так это было зафиксировано в энциклопедиях. Но настоящая дата рождения Адамовича — 3 августа 1926 года. Будущий писатель родился в селе Конюхи Копыльского района в семье врачей, напоминает «Радыё Свабода».

Изменение даты рождения объяснялось для того времени просто — во время войны его мать «омолодила» сына более чем на год, спасая его от отправки в Германию. В ту же войну молодой Алесь вступил в партизанское движение.

Депутат Алесь Адамович выступает на заседании Первого съезда народных депутатов СССР. Москва, 29 мая 1989 года.

Защищал правду о Чернобыле

Война закалила его, и Адамович научился говорить прямо. Именно поэтому в середине 1980-х он стал одним из первых, кто поднял в литературе тему чернобыльской катастрофы и ее истинных масштабов. В одном высказывании он описал поведение коммунистического руководства БССР в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС:

«Немцы, чтобы испытать карателей из числа нашего народа, заставили их совершить особенно ужасные вещи. А если ты расстрелял свою собственную деревню, то тебе будут бесконечно доверять. Чиновникам, которые предали и убили свой народ, аппарат может доверять бесконечно».

Белорусский писатель Алесь Адамович на «Марше мира» — 1982 год.

Писатель настаивал на суровом наказании тех, кто скрывал правду о Чернобыле:

«Виновные в Чернобыле должны предстать перед судом. Потому что если мы не прекратим эту безответственность, эту круговую поруку и большую ложь на всех уровнях, мы не спасемся от Чернобыля и от неизбежных новых катастроф».

С первых часов трагедии Адамович начал собирать информацию о последствиях катастрофы, сумел договориться о встрече с главой СССР Михаилом Горбачёвым, а до этого глава Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Николай Слюнков пригласил его на встречу и попытался убедить его, что показатели радиации малы и не должны вызывать слишком большого беспокойства.

Но страх Слюнкова перед московским руководством был известен Адамовичу, и он продолжал собирать информацию для подробного доклада. От ученых он узнал, что соответствующих устройств нет, а внутреннее облучение людей еще опаснее внешнего. За бездействие Адамович позже назвал Слюнкова «Чернобыльским Пилатом».

Алесь Адамович с Василием Быковым

Адамович знал, что партийное руководство БССР следит за каждым его шагом. Он также знал о возможных провокациях со стороны партийных чиновников Антоновича и Севрука, которые уже в 1990-х годах работали в аппарате Лукашенко.

Ивану Антоновичу, начальнику отдела ЦК КПСС, принадлежит фраза, которую Адамович позже назовет «исторической» и которая во многом покажет истинное отношение коммунистических чиновников к народу:

«Что вы всех пугаете, пугаете. В конце концов, дело не в этом — умрут люди или нет? Если даже весь наш народ погибнет, а десять человек останутся в живых, это неважно. Важно, чтобы эти десять остались советскими людьми».

Выступления и публикации Алеса Адамовича о Чернобыле оказали значительное влияние на общественное осознание масштабов трагедии в западных странах. Адамович способствовал организации помощи жертвам Чернобыля из стран, о которых ранее мало что было известно в Беларуси, в частности, из Японии.

Алесь Адамович с пилой возле своего дома в Глуше

В 9-м номере литературного журнала «Новый мир» 1998 года, самого популярного на тот момент в СССР, было опубликовано эссе Адамовича «Честное слово, больше не взорвется» об опасностях атомной энергетики. Эта публикация совпала с борьбой против планов строительства Витебской АЭС и дала экологическим активистам дополнительные аргументы. В результате, впервые в СССР под давлением общественности (было собрано около 60 тысяч подписей) властям пришлось отказаться от строительства атомной электростанции.

Но в другое историческое время, в независимой Беларуси, когда режим Лукашенко игнорировал все протесты против строительства Островской АЭС, Адамовича уже не было в живых. Он умер в 1994 году.

Однако Алесь Адамович прославился не только своей борьбой за правду о Чернобыле. У него есть и другие достоинства, которые не утратили своей актуальности и подчеркивают значимость его фигуры.

Создал новый жанр в белорусской литературе

Вместе с писателями Янкой Брылем и Владимиром Колесником Алесь Адамович опубликовал документальную повесть «Я из огненной деревни», в которой собрал воспоминания о разрушенных нацистами поселениях и их жителях.

Это была не первая книга, содержащая записи воспоминаний участников и свидетелей войны, но именно Адамович, Брыль и Колесник достигли такого художественного уровня, что стало возможным говорить о создании нового жанра документальной прозы в белорусской литературе. Позже лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич назвала Алеся Адамовича одним из своих учителей.

Записанные воспоминания Василия Быкова

В марте 1985 года Алесь Адамович уговорил Василия Быкова поделиться воспоминаниями о детстве и юности и записал диалоги на магнитофон.

Алесь Адамович за работой

Текст был снят Верой Семёновной Адамович в августе 2001 года во Франкфурте-на-Майне. Быков дополнял свои мемуары, работая над книгой «Долгая дорога домой».

Поддерживал демократические силы Беларуси

В годы перестройки Алесь Адамович поддерживал демократические инициативы в тогдашней БССР и, в частности, создание Белорусского народного фронта.

После жестокого разгона акции «Дзяды» осенью 1988 года он назвал консервативное руководство БССР «Вандеей перестройки», эти слова стали характерными для коммунистических лидеров не только в Беларуси.

Янка Брыль, Владимир Карпов (Москва), Алесь Адамович и Дмитрий Ковалев. 1976. Из собрания БДАМЛМ.

В 2019 году первый памятник классику появился в Глуше, в 20 км от Бобруйска. Власти отказались разрешить как установку памятника, так и переименование улицы Октяборьской, на которой он должен был быть установлен, в улицу Адамовича. Топонимика Глуши так и не изменилась, но памятник все же разрешили установить. Деньги на его создание были полностью собраны из пожертвований.

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