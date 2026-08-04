Сможет ли кто-то создать достоверную экранизацию «Одиссеи»?3
- 4.08.2026, 17:02
Почему даже Нолан не смог идеально экранизировать эпос.
Экранизация «Одиссеи» Кристофера Нолана вызвала бурные споры среди критиков и поклонников античной литературы. Главный вопрос, который возник после выхода фильма: способен ли вообще кто-либо перенести эпос Гомера на экран без потери его духа?
Литературовед Эмили Уилсон, чей перевод поэмы вдохновил режиссера, резко раскритиковала картину, заявив, что фильм «лишен психологической, эмоциональной, политической и этической глубины». Ее отзыв вызвал широкий резонанс среди классиков и кинематографистов.
Нолан был одним из самых подходящих режиссеров для такой задачи. Его масштабный стиль, съемки в IMAX и ставка на практические эффекты позволили создать ощущение настоящей эпопеи. «Нет другого современного режиссера, чьи фильмы можно было бы назвать эпическими в классическом смысле», — пишут авторы.
Однако главная проблема картины, по мнению критиков, заключается в осторожности режиссера. В оригинальной поэме много секса, иронии и абсурда: Одиссей семь лет живет с богиней Калипсо, имеет роман с Цирцеей и попадает в сюрреалистические ситуации. Эти элементы практически исчезли из трехчасового фильма.
Среди режиссеров, способных передать всю сложность произведения, авторы называют южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука. Его «Служанка» показала, что можно радикально изменить первоисточник, сохранив его характер и эмоциональную силу.
«Настоящая Одиссея требует не только уважения к тексту, но и смелости сделать его своим», — считают авторы.