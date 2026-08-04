Сможет ли кто-то создать достоверную экранизацию «Одиссеи»? 3 4.08.2026, 17:02

Почему даже Нолан не смог идеально экранизировать эпос.

Экранизация «Одиссеи» Кристофера Нолана вызвала бурные споры среди критиков и поклонников античной литературы. Главный вопрос, который возник после выхода фильма: способен ли вообще кто-либо перенести эпос Гомера на экран без потери его духа?

Литературовед Эмили Уилсон, чей перевод поэмы вдохновил режиссера, резко раскритиковала картину, заявив, что фильм «лишен психологической, эмоциональной, политической и этической глубины». Ее отзыв вызвал широкий резонанс среди классиков и кинематографистов.

Нолан был одним из самых подходящих режиссеров для такой задачи. Его масштабный стиль, съемки в IMAX и ставка на практические эффекты позволили создать ощущение настоящей эпопеи. «Нет другого современного режиссера, чьи фильмы можно было бы назвать эпическими в классическом смысле», — пишут авторы.

Фото: Universal Pictures

Однако главная проблема картины, по мнению критиков, заключается в осторожности режиссера. В оригинальной поэме много секса, иронии и абсурда: Одиссей семь лет живет с богиней Калипсо, имеет роман с Цирцеей и попадает в сюрреалистические ситуации. Эти элементы практически исчезли из трехчасового фильма.

Фото: Universal Pictures

Среди режиссеров, способных передать всю сложность произведения, авторы называют южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука. Его «Служанка» показала, что можно радикально изменить первоисточник, сохранив его характер и эмоциональную силу.

«Настоящая Одиссея требует не только уважения к тексту, но и смелости сделать его своим», — считают авторы.

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