Ученые сравнили пользу бананов и апельсинов 4.08.2026, 17:43

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Один фрукт лучше насыщает, а другой помогает контролировать вес и сахар.

Бананы и апельсины являются самыми популярными заморскими фруктами в рационе белорусов. Каждый из них является по-своему полезным. Зачастую люди даже недооценивают их положительное влияние на организм. Особенно хороши эти продукты для здоровья сердца, что является ключевым фактором долголетия. Ученые разобрались, чем полезны бананы для организма, в чем преимущества апельсинов и какой фрукт все же лучше для здоровья.

Чем полезны бананы и апельсины для организма

Как сообщает издание Eating Well, оба фрукта очень питательные и хорошо влияют на организм, хотя их состав во многом отличается. Ученые исследовали их общее влияние на организм и в частности на сердечно-сосудистую систему.

По словам экспертов, основная польза бананов заключается в высоком содержании калия. Недавнее научное исследование указывает на возможную связь между потреблением этого минерала и общим снижением кровяного давления, что уменьшает риск инсульта. Всего в одном крупном фрукте содержится 10% суточной нормы калия.

Другой научный обзор исследовал потенциал бананов в снижении риска атеросклероза. Полифенолы, углеводы, клетчатка, флавоноиды и витамин E в составе продукта поддерживают здоровье кровеносных сосудов. Они замедляют повреждение клеток и уменьшают количество вредного холестерина.

Эксперты советуют есть бананы слегка недозрелыми, когда они содержат больше всего резистентного крахмала. Это соединение очень полезно для кишечника и обмена веществ, подпитывая микрофлору толстой кишки.

В то же время главная польза апельсинов состоит в большом количестве витамина C, фолиевой кислоты и флавоноидов. Соединение гесперидин в их составе улучшает функцию кровеносных сосудов, регулирует уровень сахара и в целом укрепляет сердце. Специалисты советуют пить свежевыжатый апельсиновый сок, желательно с белой мякотью, поскольку в ней больше всего полезных веществ.

Ещё один аспект, чем полезны апельсины, это высокое содержание фолиевой кислоты. Она помогает снизить в организме уровень гомоцистеина, который разрушает сосуды и вызывает тромбы. Исследования связывает потребление богатых фолиевой кислотой продуктов с уменьшением риска инсульта.

Так что лучше съесть: банан или апельсин? В целом, все зависит от ваших целей. Для быстрого насыщения или перед интенсивной тренировкой предпочтительнее первый фрукт. Он дает быстрое насыщение организму. При диабете или похудении лучше делать упор на апельсины из-за низкого гликемического индекса и меньшей калорийности. Но в целом с точки зрения пользы для организма оба продукта очень полезны, поэтому их вместе стоит включить в рацион.

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