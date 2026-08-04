Белорус оказался в милиции из-за подаренных на день рождения долларов1
- 4.08.2026, 18:10
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В обменнике купюра вызвала подозрение.
Белорус оказался в милиции из-за подаренных на день рождения долларов. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Могилеве 32-летний мужчина в одном из обменников города сдал купюру 50 долларов. Кассир приняла деньги. Но в момент пересчета кассы выяснилось, что купюра фальшивая.
«Согласно заключению, подделку изготовили на полиграфическом оборудовании методом плоской офсетной печати, сымитировав все элементы защиты», - заметили в ГКСЭ.
Сотрудники милиции смогли оперативно установить клиента банка, который сдал купюру. Могилевчанин заявил, что не подозревал о фальшивке. Со слов мужчины, деньги ему подарили на день рождения.