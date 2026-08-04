Эти цифры будут расти Леонид Невзлин

4.08.2026, 8:37

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Леонид Невзлин

Путин намерен утилизировать еще больше своих подданных.

Появляется всё больше свидетельств того, что жителей России в конце сентября ждёт новая волна мобилизации. По информации украинских властей, это решение, вероятно, будет принято после так называемых «выборов в Госдуму». Теперь о возможной подготовке к этому стало известно и WSJ из американских источников. По данным издания, новая мобилизация может затронуть мужчин, практически не имеющих ни боевого опыта, ни желания воевать.

Более того, мероприятия по массовому принуждению к войне в России уже начались. По словам юристов и правозащитников, в небольших городах некоторые военкоматы начали задерживать мужчин прямо на улицах, возле мест работы или под предлогом обычной проверки документов. Оказавшись в военкомате, они нередко подвергаются угрозам и избиениям, чтобы вынудить их подписать контракт.

В некоторых регионах России уже перешли к традиционной системе доносов. Третьим лицам выплачивают денежное вознаграждение — в большинстве случаев около 1300 долларов — за то, что они приведут человека в военкомат. Очевидцы утверждают, что, например, в Пензе развешаны объявления: «Приведи друга в центр комплектования и получи 100 тысяч рублей».

Время жизни солдата российской армии на передовой сокращается до считанных минут после прибытия на позицию. В июле оккупанты понесли рекордные с начала года потери в живой силе — 42 860 человек, по данным Генштаба ВСУ. И эти цифры будут расти. Похоже, Путину мобилизация нужна не для открытия новых направлений наступления, а для того, чтобы затыкать дыры в группировке, пытающейся прорваться к украинским крепостям в районе Славянска и Краматорска. И он намерен утилизировать ещё больше своих подданных, лишь бы ему «было чем заниматься».

Леонид Невзлин, Telegram

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