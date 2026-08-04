Завершено расследование резонансного дела маньяка-лифтера из 90-х

Завершено расследование резонансного дела маньяка-лифтера из 90-х2
- 4.08.2026, 8:40
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Обвиняемый признал вину.
Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела мужчины, которого связывают с серией нападений на девушек и женщин в конце 1990-х годов. Следователи установили обстоятельства девяти убийств и двух покушений на убийство.
Преступления совершались с 1996 по 1999 год в Могилевской, Витебской и Минской областях. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.
По данным СК, обвиняемый выслеживал девочек-подростков и молодых женщин возле многоэтажных домов. Нападения происходили в лифтах, на лестничных площадках и крышах.
Следствие квалифицировало преступления как убийства, сопряженные с изнасилованием, в том числе совершенные с особой жестокостью.
Дела 1990-х изучили заново
Для раскрытия серии следователи и оперативники повторно изучили материалы уголовных дел конца 1990-х и начала 2000-х годов.
Специалисты сопоставили протоколы осмотров мест происшествий, результаты экспертиз и сохранившиеся вещественные доказательства. Были вновь допрошены потерпевшие, родственники погибших и свидетели.
С участием обвиняемого провели проверки показаний на местах. Полученные данные сравнили с материалами первоначальных осмотров и выводами судебных экспертов.
Геном восстановили по биологическим следам
Одним из ключевых этапов стало генетическое исследование. Мужчину включили в число лиц, у которых необходимо было отобрать биологический материал для сравнения.
По информации СК, с помощью современных методик эксперты смогли восстановить полный геном предполагаемого серийного преступника по фрагментам биологических следов, собранных на местах нападений.
После пресс-конференции СК и МВД в октябре 2025 года в правоохранительные органы обратились еще 16 женщин. Их заявления проверили, отдельные эпизоды следствие квалифицировало как хулиганство.
Обвиняемый признал вину
На допросе мужчина признал вину в полном объеме. По его словам, он выходил из дома с уже сформированным намерением совершить преступление.
Следователям он также заявил, что прекратил нападения из-за страха быть разоблаченным и задержанным.
Окончательную оценку собранным доказательствам даст суд.
Раскрытие преступлений прошлых лет стало возможным после повторного анализа уголовных дел и применения новых методов генетической экспертизы. Серия нападений получила неофициальное название дела «лифтера», поскольку часть преступлений происходила в лифтах и подъездах жилых домов.