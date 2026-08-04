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Завершено расследование резонансного дела маньяка-лифтера из 90-х

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  • 4.08.2026, 8:40
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Завершено расследование резонансного дела маньяка-лифтера из 90-х

Обвиняемый признал вину.

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела мужчины, которого связывают с серией нападений на девушек и женщин в конце 1990-х годов. Следователи установили обстоятельства девяти убийств и двух покушений на убийство.

Преступления совершались с 1996 по 1999 год в Могилевской, Витебской и Минской областях. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.

По данным СК, обвиняемый выслеживал девочек-подростков и молодых женщин возле многоэтажных домов. Нападения происходили в лифтах, на лестничных площадках и крышах.

Следствие квалифицировало преступления как убийства, сопряженные с изнасилованием, в том числе совершенные с особой жестокостью.

Дела 1990-х изучили заново

Для раскрытия серии следователи и оперативники повторно изучили материалы уголовных дел конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Специалисты сопоставили протоколы осмотров мест происшествий, результаты экспертиз и сохранившиеся вещественные доказательства. Были вновь допрошены потерпевшие, родственники погибших и свидетели.

С участием обвиняемого провели проверки показаний на местах. Полученные данные сравнили с материалами первоначальных осмотров и выводами судебных экспертов.

Геном восстановили по биологическим следам

Одним из ключевых этапов стало генетическое исследование. Мужчину включили в число лиц, у которых необходимо было отобрать биологический материал для сравнения.

По информации СК, с помощью современных методик эксперты смогли восстановить полный геном предполагаемого серийного преступника по фрагментам биологических следов, собранных на местах нападений.

После пресс-конференции СК и МВД в октябре 2025 года в правоохранительные органы обратились еще 16 женщин. Их заявления проверили, отдельные эпизоды следствие квалифицировало как хулиганство.

Обвиняемый признал вину

На допросе мужчина признал вину в полном объеме. По его словам, он выходил из дома с уже сформированным намерением совершить преступление.

Следователям он также заявил, что прекратил нападения из-за страха быть разоблаченным и задержанным.

Окончательную оценку собранным доказательствам даст суд.

Раскрытие преступлений прошлых лет стало возможным после повторного анализа уголовных дел и применения новых методов генетической экспертизы. Серия нападений получила неофициальное название дела «лифтера», поскольку часть преступлений происходила в лифтах и подъездах жилых домов.

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