Появились новые подробности «Дела лифтера» в Беларуси 1 11.10.2025, 9:50

3,490

Юрий Демьянов

Среди них — воспоминания пострадавших и детали генетической экспертизы.

На прошлой неделе милиция объявила о задержании маньяка, которого искали 30 лет. Новые подробности дела озвучили в сюжете телеканала ОНТ. Среди них — воспоминания пострадавших, подробности о расследовании и генетической экспертизе, а также реакция самого Юрия и его отца на задержание.

Анатолий в 1990-е потерял свою единственную дочь — Настю, которой тогда только исполнилось 12 лет. Вот как он вспоминает те события:

— Вся школа ее хоронила. Как только дочь похоронили, на следующий день, 18 апреля, жена собрала младшего ребенка и увезла в Минск к своим родителям. Я оставаться один тоже не хотел и уехал к родителям в Витебск. Так вот мы разъехались. Она звала меня в Минск, но я сказал: «Пока не найду убийцу, никуда не уеду». Вся жизнь изменилась.

Светлане из Витебска в 1999 году было 16 лет — ей удалось выжить после нападения. Она вспоминала, что в тот день вышла из подъезда встречать подругу. Той на улице не оказалось, и девушка вернулась в подъезд. С ней в лифт зашел мужчина и там начал избивать, далее бил ее на лестничной клетке и пытался задушить. Светлана сопротивлялась, но спасло ее то, что в подъезд вышел сосед с овчаркой. Он спугнул нападавшего и попытался его догнать. В сюжете сообщается, что далее нападения прекратились, потому что насильник испугался разоблачения.

Также сообщается, что ДНК-экспертизу еще в 1996 году заказали в Германии.

— Они провели исследования и получили смешанные генотипы по трем эпизодам. И с учетом генотипов потерпевших был синтезирован генотип подозреваемого. Но в 1996 году у нас еще не было базы ДНК, — пояснила Ольга Дроздовская, замначальника главного управления судебно-медицинских экспертиз ГКСЭ.

Отмечается, что за все время расследования проверили около 100 тысяч подозреваемых. На Юрия Демьянова вышли в конце прошлого года, когда проанализировали его образ жизни, возможность передвижения, сходство по приметам на то время. Тогда проверили его биологические образцы и на следующий день после получения совпадения задержали.

— Он был очень удивлен, в ходе допроса пытался показать возмущение, что задержание не обоснованно, он ни при чем. При этом следователи заметили, что он проявляет любопытство и пытается выяснить, какие доказательства есть. Это добавило уверенности, что мы идем в верном направлении, — рассказал Александр Агафонов, начальник главного следственного управления СК.

По его словам, отец Юрия Демьянова не верит в причастность сына к этим преступлениям:

— Он до настоящего времени пишет жалобы на сотрудников правоохранительных органов. Это пожилой человек, который не в полном объеме разбирается, что такое генетическая экспертиза, каковы ее результаты, какова вероятность совпадения и что это однозначное установление лица, чьи биологические образцы обнаружены на месте преступления.

Александр Агафонов также отметил, что после пресс-конференции поступило более 16 заявлений, которые нужно проверить. На данный момент Юрию Демьянову инкриминируется восемь убийств, два покушения на убийство, сопряженных с изнасилованием, четыре нападения.

