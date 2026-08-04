закрыть
4 августа 2026, вторник, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Горят склады Wildberries под Москвой и Петербургом

2
  • 4.08.2026, 9:04
  • 2,140
Горят склады Wildberries под Москвой и Петербургом
Фото: Exilenova+

Горячая ночь для маркетплейса.

Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев. «В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний, пишет The Moscow Times.

Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано», — сообщает Воробьев в телеграм-канале. Также, по его словам, были повреждены электроподстанция и административное здание. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Согласно кадрам очевидцев, которые проанализировала Astra, целью атаки дронов в Чехове стал склад Wildberries.

Также беспилотники совершили налет на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко отчитался об уничтожении 17 дронов. «Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. Один человек пострадал. Информация уточняется», — написал Дрозденко в телеграм-канале. Под удар попал логистический центр Wildberries, пишет издание «Бумага» со ссылкой на чаты сотрудников компании и видео очевидцев. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленинградской области. Его площадь составляет 154 тыс. кв. метров. 24 июля украинские дроны атаковали два других сортировочных центра Wildberries в регионе: «Уткина Заводь» (18 тыс. кв. метров) и «Шушары» (106 тыс. кв. метров).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бить по логистической инфраструктуре Wildberries 18 июля. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла 1,21–1,47 млн кв. метров. Повреждены были 893 000–1,154 млн кв. м, или 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры маркетплейса, подсчитывали в Data Insight. В свою очередь издание «Верстка» оценивала площадь поврежденных складов более чем в 1,5 млн кв. метров, или 27% всех складских помещений компании.

Всего под удар попали как минимум 20 складов, в том числе в Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тыс. кв. метров, который полностью сгорел.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич