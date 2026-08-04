Горят склады Wildberries под Москвой и Петербургом 2 4.08.2026, 9:04

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Фото: Exilenova+

Горячая ночь для маркетплейса.

Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали город Чехов в Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев. «В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний, пишет The Moscow Times.

Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано», — сообщает Воробьев в телеграм-канале. Также, по его словам, были повреждены электроподстанция и административное здание. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Согласно кадрам очевидцев, которые проанализировала Astra, целью атаки дронов в Чехове стал склад Wildberries.

Также беспилотники совершили налет на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко отчитался об уничтожении 17 дронов. «Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. Один человек пострадал. Информация уточняется», — написал Дрозденко в телеграм-канале. Под удар попал логистический центр Wildberries, пишет издание «Бумага» со ссылкой на чаты сотрудников компании и видео очевидцев. После попадания на объекте начался сильный пожар. Атакованный склад является последним и самым крупным логистическим комплексом маркетплейса в Ленинградской области. Его площадь составляет 154 тыс. кв. метров. 24 июля украинские дроны атаковали два других сортировочных центра Wildberries в регионе: «Уткина Заводь» (18 тыс. кв. метров) и «Шушары» (106 тыс. кв. метров).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бить по логистической инфраструктуре Wildberries 18 июля. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла 1,21–1,47 млн кв. метров. Повреждены были 893 000–1,154 млн кв. м, или 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры маркетплейса, подсчитывали в Data Insight. В свою очередь издание «Верстка» оценивала площадь поврежденных складов более чем в 1,5 млн кв. метров, или 27% всех складских помещений компании.

Всего под удар попали как минимум 20 складов, в том числе в Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тыс. кв. метров, который полностью сгорел.

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