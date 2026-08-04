Появилось видео удара ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области

Появилось видео удара ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области1
- 4.08.2026, 9:57
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Кадрами поделилась компания Fire Point.
Украинские дроны-камикадзе FP-1 поразили логистический хаб Wildberries в Красном Бору Ленинградской области РФ. Он является одним из крупнейших объектов этого маркетплейса на северо-западе РФ.
Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в компании Fire Point, опубликовав кадры момента удара и пожара, которые были зафиксированы очевидцами.
Отмечается, что общая площадь этого хаба составляет около 154 000 м², а складские мощности позволяют одновременно хранить более 57 млн единиц товаров.
В Fire Point также подчеркнули, что через инфраструктуру Wildberries, в частности, осуществлялась реализация товаров военного и двойного назначения. Кроме того, комплекс выполняет функции по хранению, сортировке и распределению товаров для Северо-Западного федерального округа РФ.