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Появилось видео удара ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области

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  • 4.08.2026, 9:57
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Появилось видео удара ВСУ по складу Wildberries в Ленинградской области

Кадрами поделилась компания Fire Point.

Украинские дроны-камикадзе FP-1 поразили логистический хаб Wildberries в Красном Бору Ленинградской области РФ. Он является одним из крупнейших объектов этого маркетплейса на северо-западе РФ.

Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в компании Fire Point, опубликовав кадры момента удара и пожара, которые были зафиксированы очевидцами.

Отмечается, что общая площадь этого хаба составляет около 154 000 м², а складские мощности позволяют одновременно хранить более 57 млн единиц товаров.

Фото: Exilenova+

В Fire Point также подчеркнули, что через инфраструктуру Wildberries, в частности, осуществлялась реализация товаров военного и двойного назначения. Кроме того, комплекс выполняет функции по хранению, сортировке и распределению товаров для Северо-Западного федерального округа РФ.

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