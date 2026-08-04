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«Мадяр» показал видео охоты на российские бензовозы

  • 4.08.2026, 7:57
«Мадяр» показал видео охоты на российские бензовозы

«Москва ляжет», — заявил украинский офицер.

2 августа военные 3-го батальона «Назик» 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» уничтожили колонну бензовозов российской армии в Приморске Запорожской области.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр», опубликовав на своей странице в Facebook видео с моментом уничтожения целей.

На кадрах видна колонна из трёх бензовозов в сопровождении военных грузовиков. В результате первого попадания дрона произошёл масштабный взрыв, уничтоживший не только головной бензовоз колонны, но и сопровождавший его грузовик. Второй удар беспилотника пришёлся по ещё одному бензовозу, вызвав его задымление и последующее возгорание.

«Тяжело Крыму бензин достается, один из трех. Мы устоим, Москва ляжет», — прокомментировал результаты удара Бровди.

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