Горе от ума в белорусских колхозах

Горе от ума в белорусских колхозах2
- 4.08.2026, 8:58
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Похоже, милитаризация сельского хозяйства вдохновляет чиновников.
Глава Гродненской области с энтузиазмом встретил распоряжение правителя направлять на военные сборы уклонистов от борьбы за урожай и нерадивых чиновников, пишет «Салiдарнасць».
Две недели назад Юрий Караев ставил перед подчиненными задачу взяться за тех, «кто не способен организовать уборочную кампанию, саботирует, расхищает госимущество, не хочет работать».
А также приструнить тех, кто не понимает, что «мы все мобилизованы на мирный труд», ведь «уборочная — наш горячий фронт».
И вот уже в начале августа генерал милиции с широкой улыбкой рассказывает провластной прессе о собранных по всей области двух-трех десятках «расхитителей нашей социалистической собственности» и тех, кто не желает упираться на жниве от рассвета до заката.
Не отстает от Юрия Караева и Константин Бурак, инспектор по Гродненской области, часто составляющий ему компанию в поездках по региону. Цель этих инспекций он очертил так:
Государством привлечены на уборочную огромные материальные ресурсы. Главное сейчас — обеспечить их грамотное рациональное использование, а также концентрацию людей, вне зависимости от занимаемых ими должностей, на выполнении поставленных задач.
«Горю от ума» не должно быть места, и действенные прививки от подобного недуга у нас подготовлены.
Как же чиновники борются с этим самым горем от ума?
Оба регулярно наведывается в хозяйства, где «контролируют ход уборочной», «изучают обстановку в полях и сельхозобъектах», «оценивают выполнение задач и поручений».
И если раньше подобные инспекции нередко сопровождались критикой и нагоняем, то сейчас отчеты об увиденном на местах все чаще излучают позитив: «Общий вывод — поля с озимым рапсом и кукурузой ухоженные, работа налажена. Губернатор убедился в этом лично, проехав за рулем комбайна». (Из отчета об инспекции СПУ «Протасовщина» Щучинского района).
Ни экс-министра МВД Караева, ни выпускника Московского военного училища КГБ и бывшего сотрудника Совбеза Бурака, похоже, не смущает тот факт, что им с умными лицами нужно заглядывать в двигатель комбайна и запускать руки в подсушенный рапс, не имея профильного образования и опыта.
При этом глава области и сам признает, что далек от сельских хлопот: «Вот показывают, как рапс или какая другая культура очищается, проходит через сушку, где семенная культура, где яровые, где озимые вместе не складывают, вот так вот учат, в том числе и председателя облисполкома, как это делается. Вот кругозор свой повышаю».
И не только кругозор, но и ораторские способности, судя по публикациям пресс-службы облисполкома. В завершение — несколько цитат:
«Село — основа еды и жизни. Ваша задача — не просто отчитаться, а сделать так, чтобы по улицам ходили женщины с колясками. Чтобы школа не пустовала, ферма не пустела, а люди видели: здесь можно нормально жить, работать и растить детей», — сказал Караев.
«Для областного каравая, главные люди — это те, кто трудится на земле. У вас душа на селе, у вас душа с техникой. Спасибо вам за ваш труд!», — говорит Караев.
«Наша задача — чтобы был своевременный подвоз запчастей, все работало вокруг него, как вокруг Шумахера. Он должен быть всем обеспечен. И как только влажность прошла — с 10 утра и до глубокой ночи», — цитируют Караева госСМИ.