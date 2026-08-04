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Токаев готовится к жизни без Путина

  • Виталий Шапран
  • 4.08.2026, 8:00
Токаев готовится к жизни без Путина

РФ уже не способна выполнять свои обязательства.

На прошлой неделе президент Казахстана Токаев призвал Путина заморозить войну в Украине. Умный человек этот Токаев. В Казахстане постепенно доходит, что РФ уже никогда не будет надежным торговым партнером и транзитником.

Экономические мотивы поведения Токаева кроются не только в ударах Украины по терминалам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске и по танкерам КТС, но и в ударах по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, из-за которых была остановлена добыча сырья в Казахстане.

Неадекватный ответ Путина, пообещавшего продолжить так называемую ОСО, лишь доказывает, что Казахстану стоит поискать новых бизнес-партнеров и больше не делать ставку на сотрудничество с РФ, которая уже не способна выполнять свои обязательства.

Казахстану следует прекратить транзит российской нефти в КНР и поставлять нефть в КНР самостоятельно. Также страна должна построить собственные НПЗ и газоперерабатывающие заводы, чтобы поставлять топливо на экспорт в страны Центральной Азии, поскольку РФ этого сделать уже не сможет.

Логичным будет также отказаться от сотрудничества с РФ в сфере строительства газопровода из РФ в КНР через территорию Казахстана.

Сомнительна и способность РФ завершить проект по строительству атомной электростанции в Казахстане. Россияне сейчас не могут обеспечить себя инвестициями, что уж говорить об АЭС в Казахстане, которая превратится в долгострой.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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