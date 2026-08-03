«Такой шаг может дорого обойтись Кремлю» 1 3.08.2026, 11:24

1,642

В WSJ раскрыли новые методы вербовки россиян на фронт.

По мере роста потерь и снижения притока добровольцев российские власти все активнее прибегают к принудительным методам пополнения армии, пишет The Wall Street Journal.

Издание ссылается на свидетельства очевидцев, правозащитников и аналитиков. В небольших российских городах мужчин задерживают на улицах, возле работы и в общественных местах под предлогом проверки документов. После этого их доставляют в военкоматы, где, как утверждают очевидцы, оказывают психологическое и физическое давление, добиваясь подписания контракта на военную службу.

Полиция и сотрудники военкоматов действуют совместно. В Пензе подобные рейды вызвали широкий общественный резонанс после публикации видеозаписей в интернете. Российские власти отвергают обвинения в принуждении и предупреждают об ответственности за распространение подобных материалов.

Параллельно Кремль расширяет систему материальных стимулов. В ряде регионов выплачивают до 100 тысяч рублей за каждого человека, приведенного в военкомат. По словам собеседников газеты, некоторые сотрудники силовых структур также используют угрозы возбуждения уголовных дел или даже «подбрасывания наркотиков», чтобы заставить мужчин подписать контракт.

По оценкам западных аналитиков, ежемесячные потери российской армии составляют 30–40 тысяч убитых и раненых. В Вашингтоне не исключают, что после выборов в Государственную думу 20 сентября Кремль может пойти на новую волну принудительной мобилизации.

«Такой шаг может дорого обойтись Путину с политической точки зрения», — отмечает издание. Массовый призыв приведет к отправке на фронт менее подготовленных и деморализованных людей, а часть россиян может попытаться избежать службы или оказать сопротивление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com