Der Spiegel: Мерц может потерять пост 3.08.2026, 12:07

1,446

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Уже после выборов осенью.

Политические позиции канцлера Германии Фридриха Мерца продолжают слабеть. Его кадровые решения внутри правительства и Христианско-демократического союза (ХДС) вызвали волну критики, привели к череде отставок и назначений, а также подорвали доверие со стороны как избирателей, так и однопартийцев. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителей ХДС и его традиционного союзника — Христианско-социального союза (ХСС).

По данным издания, в партийном руководстве все чаще звучат сомнения в политическом будущем канцлера. Один из влиятельных членов ХДС назвал происходящее «немыслимым». В личном сообщении он охарактеризовал Мерца как человека, находящегося «в туннеле», который утратил связь с реальностью и больше не способен наладить контакт с собственной партией. По его мнению, не позднее 21 сентября канцлер либо сам уйдет в отставку, либо будет вынужден это сделать.

Именно на 21 сентября назначены выборы в Берлине и земле Мекленбург — Передняя Померания. Еще раньше, 6 сентября, голосование пройдет в Саксонии-Анхальт. Во всех этих регионах, согласно опросам, лидирует ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). В Саксонии-Анхальт она может получить около 41% голосов, тогда как ХДС рассчитывает лишь на 24%. Третье место, по данным социологов, занимает партия «Левая» с 13%.

Как отмечает Der Spiegel, именно сентябрьские выборы могут стать определяющими для дальнейшей политической карьеры Мерца. Около 1,7 млн избирателей фактически будут решать судьбу главы правительства крупнейшей экономики Европы.

После прихода к власти Мерц добился смягчения конституционных ограничений на государственные расходы, пообещав значительно увеличить финансирование обороны и инфраструктуры. Однако, если военные расходы действительно выросли, то инвестиции в гражданский сектор продвигаются значительно медленнее ожидаемого. Экономического ускорения, на которое рассчитывали эксперты и общество, добиться пока не удалось.

По оценке Der Spiegel, в последнее время канцлер принимает внутри партии и правительства решения, которые многие соратники считают ошибочными. Одним из таких эпизодов стала июльская отставка главы парламентской фракции ХДС в Бундестаге Йенса Шпана — давнего политического соперника Мерца. Вместо того чтобы укрепить собственные позиции, канцлер инициировал масштабные кадровые перестановки, которые в партии называют настоящей чехардой. Одновременно были затронуты правительства нескольких федеральных земель, в том числе Саксонии-Анхальт, откуда Мерц решил перевести наиболее успешных региональных политиков.

Кризис внутри ХДС, по данным издания, достиг такого уровня, что во время заседания руководства партии на прошлой неделе было обнародовано письмо, в котором парламентская фракция отказалась от встречи с канцлером, сославшись на отсутствие «минимального уровня взаимного доверия и уважения».

В руководстве ХДС все чаще обсуждают возможность ухода Мерца после сентябрьских выборов. По информации Der Spiegel, некоторые его соратники считают, что если несколько авторитетных премьер-министров федеральных земель убедят канцлера, что отставка отвечает интересам партии и страны, он может согласиться покинуть пост. Однако уверенности в таком сценарии у них нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com