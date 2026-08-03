В новом детском саду в Гомеле выявили серьезные строительные дефекты
- 3.08.2026, 12:48
Его открывали с помпой в 2024-ом году.
Управление капитального строительства Гомеля вынуждено устранять строительные недостатки подрядчика в недавно введенном в эксплуатацию здании детского сада. Был объявлен соответствующий тендер на сумму почти 4,5 тыс. рублей, которую организация выделяет из собственных средств.
Как выяснил «Флагшток», речь о детсаде №57, с помпой открытом в 2024 году ко «дню народного единства» по адресу Белого, 58 в микрорайоне «Хутор».
Не прошло и двух лет, как в здании выявили несколько серьезных строительных дефектов: на первом и втором этажах появились трещины в стенах и в стяжках, треснули и поднялись несколько керамогранитных плиток пола. Также есть трещины в помещении прачечной, на входах в техническое подполье требуется восстановление цементной стяжки.
Исходя из архивных закупок, возведением этого детского сада в 2023-2024 годах занимался строительный трест №14 — тот самый, который в мае 2026 года подал заявление о банкротстве. Судя по всему, деятельность организации приостановлена, с начала года на страницах треста в соцсетях нет никаких обновлений.
Подтверждение тому, что садик возводил стройтрест-14, есть и на сайте организации.
Работы по устранению недостатков должны быть окончены к началу сентября.