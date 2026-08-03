Белорусам стали приходить счета на недвижимость
- 3.08.2026, 13:19
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В чем дело?
Белорусам стали приходить платежки по имущественным налогам — за недвижимость, транспорт и землю. Речь о сборах за 2025 год. «Зеркало» напоминает, по каким ставкам нужно платить налог за первое жилье.
На 2025 год в Беларуси повысили ставки налога на первую квартиру.
Напомним, этот сбор появился в 2022 году. Налог составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратов квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.
В 2025-м повысили стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Так, для Минска она увеличилась до 1020 рублей (было — 968 рублей). Рост — на 5,4%.
Для областных городов и Минского района стоимость одного квадрата подняли до 850 рублей (было — 806 рублей), а для Барановичей, Бобруйска, Борисова, Волковыска, Горок, Дзержинска, Жлобина, Жодино, Кобрина, Кричева, Лиды, Мозыря, Молодечно, Новогрудка, Новополоцка, Орши, Осиповичей, Пинска, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слонима, Слуцка, Смолевичей, Сморгони, Солигорска, Фаниполя — до 748 рублей (ранее — 710 рублей).
В остальных населенных пунктах стоимость одного квадратного метра повысили до 567 рублей (было — 538 рублей).
К примеру, возьмем квартиру площадью в 50 квадратных метров в Минске. За 2024 год надо было заплатить 48,4 рубля, а за 2025-й — 51 рубль.
От налоговой стали приходит счета за недвижимость. Рассказываем, по каким ставкам надо платить сбор за первую квартиру
«Зеркало» напоминает, по каким ставкам нужно платить налог за первое жилье.