Империя Маска на пороге крупнейшего слияния в истории 1 3.08.2026, 13:35

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Загвоздка в Китае.

Tesla и SpaceX могут стать частью одной корпорации, однако возможное объединение сталкивается с серьезным геополитическим препятствием из-за китайского бизнеса Tesla, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

После выхода SpaceX на биржу в 2026 году появились предположения, что компания Илона Маска может объединиться с Tesla, создав гиганта, который будет работать сразу в сферах электромобилей, робототехники, спутников и космических технологий. Однако сам Маск опроверг эти сообщения.

«Это никогда даже не обсуждалось. Абсурдно фальшивая новость», — написал предприниматель в социальной сети X, призвав не доверять непроверенным публикациям.

Главной проблемой потенциальной сделки может стать завод Tesla в Шанхае. Компания производит там более 950 тысяч автомобилей в год, а предприятие играет ключевую роль в поставках машин не только для Китая, но и для других рынков.

Объединение Tesla и SpaceX может вызвать вопросы у американских регуляторов. SpaceX является крупным подрядчиком Министерства обороны США и участвует в проектах, связанных с национальной безопасностью и спутниковыми системами. Связи Tesla с Китаем могут стать причиной дополнительных проверок.

При этом возможное сотрудничество компаний могло бы открыть новые возможности. Starlink, принадлежащий SpaceX, теоретически может использоваться для связи автомобилей Tesla в удаленных районах и поддержки будущего парка роботакси.

«Сделка могла бы создать уникальную технологическую экосистему», — считают аналитики, однако пока Маск заявляет, что отделение китайского бизнеса Tesla или его продажа никогда не обсуждались.

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