«Проклятый август» для Кремля 1 3.08.2026, 14:10

1,654

Режиму Путина предстоят серьезные испытания.

Август, который в российской истории часто связывают с политическими кризисами и катастрофами, вновь становится тревожным месяцем для Кремля. На фоне войны в Украине Путин сталкивается сразу с экономическими, военными и политическими проблемами, которые усиливают давление на его систему власти, пишет EUobserver (перевод — сайт Charter97.org).

Исторически август неоднократно приносил российским руководителям серьезные потрясения. В 1991 году провалившийся путч ускорил распад СССР, в 1998-м Россия пережила финансовый кризис и обвал рубля, а в 2000 году затонувшая подлодка «Курск» стала первым крупным испытанием для нового президента Путина. В 2008 году война с Грузией показала готовность Москвы применять силу за пределами страны.

«Каждый август россияне ждут исторических событий, и обычно они не разочаровываются», — пишет издание.

Сейчас Кремль сталкивается с новым набором проблем. Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вызвали перебои с топливом, рост цен и дополнительное давление на экономику. Атаки на склады Wildberries, крупнейшего российского онлайн-ритейлера, нарушили работу бизнеса и усилили проблемы банковской системы.

Одновременно война требует все больших ресурсов. В России распространяются слухи о возможном привлечении средств граждан через военные облигации и новых мерах мобилизации.

«Обычная жизнь, которую Путинская система считала своим главным достижением, теперь рушится», — отмечают авторы, указывая на рост неопределенности внутри страны.

Слабость системы проявляется в том, что она десятилетиями держалась на страхе и личной лояльности к Путину. Однако если элиты начнут считать, что власть президента больше не гарантирует безопасность и богатство, баланс может быстро измениться.

«Когда жадность окажется сильнее страха, перемены могут произойти очень быстро», — считают авторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com