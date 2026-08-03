закрыть
3 августа 2026, понедельник, 14:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Проклятый август» для Кремля

1
  • 3.08.2026, 14:10
  • 1,654
«Проклятый август» для Кремля

Режиму Путина предстоят серьезные испытания.

Август, который в российской истории часто связывают с политическими кризисами и катастрофами, вновь становится тревожным месяцем для Кремля. На фоне войны в Украине Путин сталкивается сразу с экономическими, военными и политическими проблемами, которые усиливают давление на его систему власти, пишет EUobserver (перевод — сайт Charter97.org).

Исторически август неоднократно приносил российским руководителям серьезные потрясения. В 1991 году провалившийся путч ускорил распад СССР, в 1998-м Россия пережила финансовый кризис и обвал рубля, а в 2000 году затонувшая подлодка «Курск» стала первым крупным испытанием для нового президента Путина. В 2008 году война с Грузией показала готовность Москвы применять силу за пределами страны.

«Каждый август россияне ждут исторических событий, и обычно они не разочаровываются», — пишет издание.

Сейчас Кремль сталкивается с новым набором проблем. Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вызвали перебои с топливом, рост цен и дополнительное давление на экономику. Атаки на склады Wildberries, крупнейшего российского онлайн-ритейлера, нарушили работу бизнеса и усилили проблемы банковской системы.

Одновременно война требует все больших ресурсов. В России распространяются слухи о возможном привлечении средств граждан через военные облигации и новых мерах мобилизации.

«Обычная жизнь, которую Путинская система считала своим главным достижением, теперь рушится», — отмечают авторы, указывая на рост неопределенности внутри страны.

Слабость системы проявляется в том, что она десятилетиями держалась на страхе и личной лояльности к Путину. Однако если элиты начнут считать, что власть президента больше не гарантирует безопасность и богатство, баланс может быстро измениться.

«Когда жадность окажется сильнее страха, перемены могут произойти очень быстро», — считают авторы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко