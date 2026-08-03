Как получить перерасчет за коммунальные услуги, если уехал на месяц 3.08.2026, 14:45

Объяснили эксперты.

«Уехал на месяц в отпуск. Как получить перерасчет за коммунальные услуги?» - спросил у «АиФ» читатель.

Если гражданин выехал из места жительства (регистрации по месту жительства) на срок свыше 10 суток подряд, ему могут сделать перерасчет платы за некоторые виды коммунальных услуг, сообщили в телеграм-канале МинЖКХ.

Перерасчет не производится автоматически. Для этого необходимо обратиться с заявлением в организацию, осуществляющую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, и представить документы, подтверждающие основания для перерасчета.

Например, при выезде за границу необходимо представить документы, подтверждающие нахождение за границей (именные проездные билеты, документы с отметками о пересечении границы или иные подтверждающие документы на русском и (или) белорусском языках). При выезде на оздоровление или санаторно-курортное лечение — справку из санаторно-курортной или иной оздоровительной организации.

Заявление и необходимые документы необходимо подать не позднее 30 календарных дней со дня возвращения гражданина к месту жительства.

Перерасчет сделают за следующие виды услуг: за обращение с твердыми коммунальными отходами; холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация) при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода воды; газоснабжение при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода газа; возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта.

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