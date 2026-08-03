Путин выберет другое 2 Telegram-канал «Запретное мнение»

3.08.2026, 14:41

Пока продолжается война, российские военные руководители будут оставаться целями.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади предсказуемо оказался не бытовой аварией.

Вероятной целью покушения называют главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко. В ресторане проходил закрытый банкет, а на опубликованных кадрах видна надпись «Александру — 55». Чайко исполнилось 55 лет 27 июля.

По сообщениям нескольких изданий, он отмечал в Balzi Rossi юбилей и недавнее назначение главкомом ВКС. На новую должность Чайко был назначен Путиным в мае. Ранее он командовал российскими войсками в Сирии и группировками, участвовавшими во вторжении в Украину.

Таким образом, бомбу пытались доставить прямо на праздник одного из высших военачальников РФ — в центр Москвы, в элитный ресторан на закрытый банкет с собственной охраной. Это демонстрация того, насколько глубоко война вошла внутрь российской системы.

Российские генералы больше не чувствуют себя в безопасности не только возле фронта, военных частей или служебных автомобилей. Теперь потенциальной целью становится даже день рождения.

Политические последствия случившегося будут огромными. Прежде всего Кремль получил очередное доказательство: даже высокопоставленных военных невозможно полностью защитить внутри Москвы. Ранее российских генералов уже подрывали возле домов и в автомобилях. Теперь потенциальный исполнитель смог дойти с бомбой до входа на закрытое мероприятие главкома ВКС. Устройство взорвалось буквально в нескольких шагах от гостей.

После этого высшему командованию придется менять весь образ жизни: отказываться от ресторанов и праздничных мероприятий, усиливать личную охрану и не чувствовать себя в безопасности даже за пуленепробиваемыми дверями. Генерал, который отправляет ракеты за тысячи километров, теперь будет бояться коробки у себя на столе.

Война перестала быть для российской элиты исключительно профессиональной деятельностью с девяти до шести. Она стала частью частной жизни.

Разумеется, государство ответит привычным способом: камерами, обысками, новыми уголовными делами и очередными ограничениями для граждан, которых власть объявит потенциально неблагонадежными. Под предлогом борьбы с терроризмом силовики потребуют еще больше контроля над перепиской, переводами, поездками и личными данными.

Но никакой новый реестр не отменит главного: после четырех лет войны число людей, готовых участвовать в подобных операциях, не уменьшается. Абсолютная безопасность в обществе, погруженном в войну, невозможна.

Путину долго удавалось продавать россиянам удобную конструкцию: война идет далеко, армия наступает, Москва живет, рестораны работают, генералы отмечают юбилеи. Теперь эта конструкция взорвалась у входа в Balzi Rossi.

Целью был новый главком ВКС — человек, отвечающий за структуру, которая ежедневно применяет авиацию и ракеты против Украины. Но удар пришелся по тем, кто стоял между бомбой и генералом. И это тоже классическая путинская модель: решения принимают одни, а целями становятся другие.

Пока продолжается война, российские военные руководители будут оставаться целями. А рядом с ними неизбежно будут находиться водители, охранники, официанты, соседи и случайные прохожие.

Гарантировать их безопасность можно только одним способом — прекращением войны. Но Кремль выберет другое. Он усилит охрану генералов и продолжит требовать жертв от всех остальных.

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