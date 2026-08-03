В доме в Минске отключили воду и свет без предупреждения 1 3.08.2026, 15:25

Утреннее «комбо» понедельника.

Минчанка под ником alexandra_butko_ обратилась к работникам ЖКХ, сообщает Charter97.org.

«Вы что творите? Утреннее «комбо» понедельника — отключили свет и горячую воду, — пишет она. — Ни тебе объявления о плановом отключении света на целый день, ничего».

Автор поста не называет точного адреса дома и пишет, что он находится в районе станции метро «Парк Челюскинцев».

Один из комментаторов посоветовал пользоваться приложением 115, с помощью которого можно узнать об аварийном отключении света и воды, на что минчанка ответила, что об отключении сообщили после того, как оно произошло.

«Есть приложение, прислали уведомление в 10:18 о том, что отключили в 10:15», — пишет она.

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