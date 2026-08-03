закрыть
3 августа 2026, понедельник, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Психологи объяснили, почему люди не нравятся себе на снимках

  • 3.08.2026, 15:42
Психологи объяснили, почему люди не нравятся себе на снимках

Первая реакция — это лишь одна из интерпретаций, а не истина.

Многие люди, увидев групповую фотографию, первым делом ищут на ней себя — и почти сразу находят повод для недовольства. Однако причина такого восприятия чаще связана не с внешностью или качеством снимка, а с особенностями человеческой психики, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Рассматривая собственное фото, человек оценивает его через призму прошлого опыта, комплексов, критики окружающих и заниженной самооценки. В психологии это называют эффектом подтверждения убеждений: если человек давно считает себя непривлекательным, фотография становится не воспоминанием, а доказательством этой мысли.

«Снимок перестает быть фотографией и становится доказательством», — пишут авторы.

При этом к чужим фотографиям люди относятся гораздо добрее. Если друг жалуется, что плохо получился на снимке, окружающие обычно замечают совсем другое — счастливую улыбку, атмосферу встречи или приятные воспоминания.

Исследователи отмечают, что со временем фотографии нередко воспринимаются иначе. Спустя годы многие понимают, что переживали из-за мелочей, а настоящую ценность снимка составляли вовсе не внешность, а люди и события, запечатленные на нем.

«Первая реакция — это лишь одна из интерпретаций, а не истина», — подчеркивают авторы.

Психологи советуют, рассматривая свои фотографии, задавать себе другой вопрос: не «хорошо ли я выгляжу», а «что происходило в тот день и почему этот момент был важен». Такой подход помогает воспринимать снимки как память о значимых событиях, а не как повод для бесконечной самокритики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко