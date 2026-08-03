Умер экс-министр экономики Шимов

Умер экс-министр экономики Шимов5
- 3.08.2026, 15:53
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Ему было 77 лет.
В возрасте 77 лет умер бывший министр экономики Беларуси, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Владимир Шимов. Об этом сообщает Минэкономики.
Владимир Шимов возглавлял это ведомство с 1996 по 2002 годы. «Владимир Николаевич стоял у истоков создания белoрусской модели социально-ориентированной экономики», — уточнили в Минэкономики.
Также Владимир Шимов преподавал в Белoрусском государственном экономическом университете.