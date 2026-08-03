закрыть
3 августа 2026, понедельник, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер экс-министр экономики Шимов

5
  • 3.08.2026, 15:53
  • 1,186
Умер экс-министр экономики Шимов
Владимир Шимов
Фото:ctv.by

Ему было 77 лет.

В возрасте 77 лет умер бывший министр экономики Беларуси, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Владимир Шимов. Об этом сообщает Минэкономики.

Владимир Шимов возглавлял это ведомство с 1996 по 2002 годы. «Владимир Николаевич стоял у истоков создания белoрусской модели социально-ориентированной экономики», — уточнили в Минэкономики.

Также Владимир Шимов преподавал в Белoрусском государственном экономическом университете.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко