Умер экс-министр экономики Шимов 5 3.08.2026, 15:53

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Владимир Шимов

Фото:ctv.by

Ему было 77 лет.

В возрасте 77 лет умер бывший министр экономики Беларуси, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник образования Владимир Шимов. Об этом сообщает Минэкономики.

Владимир Шимов возглавлял это ведомство с 1996 по 2002 годы. «Владимир Николаевич стоял у истоков создания белoрусской модели социально-ориентированной экономики», — уточнили в Минэкономики.

Также Владимир Шимов преподавал в Белoрусском государственном экономическом университете.

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