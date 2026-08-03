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Известный американский актер честно рассказал, почему ушел из большого кино

  • 3.08.2026, 16:22
Известный американский актер честно рассказал, почему ушел из большого кино
Стивен Болдуин

Он заявил, что выбрал другой путь.

Американский актер Стивен Болдуин рассказал, почему отказался от карьеры голливудской суперзвезды и посвятил жизнь христианскому служению. По его словам, после успеха в середине 1990-х он мог стать одним из самых востребованных актеров, однако сознательно выбрал другой путь, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я не хотел быть Томом Крузом и собирать по 100 миллионов долларов в прокате», — признался Болдуин.

Актер рассказал, что в 2001 году пережил духовное обращение и стал активно заниматься миссионерской деятельностью. Особенно его вдохновил проект, в котором скейтбордисты совмещали экстремальный спорт с проповедями для молодежи. Позже Болдуин запустил собственную инициативу Livin It, которая за первые полгода разошлась тиражом около 10 тысяч экземпляров.

«Именно тогда я ушел из Голливуда», — говорит актер. В течение нескольких лет он объехал более 120 церквей, участвуя в молодежных мероприятиях и рассказывая о своей вере.

Сегодня 60-летний Болдуин занимается продюсированием христианских фильмов, ведет подкаст и много времени проводит с семьей. Он также воспитывает внуков — детей своих дочерей Алайи и Хейли Бибер.

Несмотря на финансовые и личные трудности, включая судебные проблемы и автомобильную аварию, актер говорит, что ни разу не пожалел о своем выборе.

«Я прожил удивительную жизнь и убежден, что лучшее еще впереди», — заявил Болдуин.

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