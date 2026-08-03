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Зеленский дал украинским послам задачу по Китаю

  • 3.08.2026, 16:26
Зеленский дал украинским послам задачу по Китаю
Владимир Зеленский

Украина хочет не допустить еще большего сближения Пекина и Москвы.

В ходе совещания с украинскими послами президент Украины Владимир Зеленский определил новые приоритеты внешней политики. Одним из главных направлений он назвал развитие отношений с Китаем.

Зеленский (поручил Зеленский дал послам задачу по Китаю) украинским дипломатам активнее работать над развитием отношений с Китаем. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить полную поддержку России со стороны Пекина.

- Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить, – заявил он.

Президент Украины также отметил, что Украина уже добилась положительных результатов в развитии отношений с рядом государств, в том числе с Филиппинами, однако эту работу нужно продолжать.

«Надо все это нам восстанавливать, все нужно дорабатывать», - подчеркнул он.

Отдельно Зеленский поручил дипломатам уделить больше внимания Сирии.

По его словам, после смены режима страна переживает период трансформации, а Украина была среди первых государств, поддержавших новые сирийские власти. Поэтому сотрудничество с Дамаском необходимо усиливать.

Кроме того, президент заявил, что Украине нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки. Он также выразил надежду на то, что Министерство иностранных дел совместно с командой Офиса президента представит новую стратегию развития отношений с государствами Африки.

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