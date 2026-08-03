Умерла Майя Кляшторная - дочь расстрелянного в 1937-ом году поэта Тодора Кляшторного

Умерла Майя Кляшторная - дочь расстрелянного в 1937-ом году поэта Тодора Кляшторного1
- 3.08.2026, 16:42
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Ей было 89 лет.
В возрасте 89 лет умерла Майя Кляшторная, дочь расстрелянного в 1937-м году поэта Тодора Кляшторного, передает «Радыё Свабода».
Мая родилась в мае 1937 года, ее отца расстреляли спустя четыре месяца в ночь с 29 на 30 октября вместе с более чем ста представителями белoруcской интеллигенции того времени.
Через некоторое время была арестована и ее мама, Янина Германович. Вместе с дочерью ее направили в лагерь жен «предателей родины» в Казахстане. Детство Майи прошло в лагере, а также в спецприемнике НКВД и в ссылке в Сибири. В Беларусь она смогла вернуться только в 18 лет.
Майя получила архитектурное образование, стала исследовать тему сталинских репрессий и увековечивания памяти их жертв. Была одной из основательниц проекта «Мартиролог Беларуси». Активно выступала за создание и сохранения мемориала расстрелянным поэтам в Куропатах.