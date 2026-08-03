«МТС, вы реально берега попутали?» 1 3.08.2026, 17:13

1,334

Белорус обвинил мобильного оператора в мошенничестве.

Пользователь Threads под ником kaminskiy89 считает, что уровень работы МТС сильно упал в последние полтора года.

«МТС, терпение лопнуло, — пишет он. — Вы реально берега попутали? Мало того, что у вас в столице интернет в полной ж…, абсолютно в полной, так еще отписки тупые на почту, что все вышки в штатном режиме работают. Них… они не работают! 20 лет пользуюсь номером, но последние полтора года какая то дичь!

Вишенка на торте: 3 августа вы как мошенники списали на тарифе «Безлимитище» 400 бесплатных минут! Я открыто заявляю, что МТС — мошенники!»

На вопрос, почему бы не сменить оператора, автор поста ответил, что у них качество связи еще хуже.

Абоненты МТС, которые также обратили внимание на ухудшение обслуживания, предложили написать коллективную петицию руководству компании. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Столько возмущенных постов уже. Не проще ли написать петицию МТС и собрать подписи недовольных? От этого будет хоть какой-то эффект. Или коллективную жалобу.

— Весь Тредс забит жалобами на этих мошенников. Им все равно.

— Нужно в бумажном виде, и не от одного человека. Все остальное — пыль. А если будет коллективная жалоба или что то подобное , с этим уже можно будет работать.

— Сходи в салон заявление напиши, если ошибка вернут деньги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com