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«МТС, вы реально берега попутали?»

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  • 3.08.2026, 17:13
  • 1,334
«МТС, вы реально берега попутали?»

Белорус обвинил мобильного оператора в мошенничестве.

Пользователь Threads под ником kaminskiy89 считает, что уровень работы МТС сильно упал в последние полтора года.

«МТС, терпение лопнуло, — пишет он. — Вы реально берега попутали? Мало того, что у вас в столице интернет в полной ж…, абсолютно в полной, так еще отписки тупые на почту, что все вышки в штатном режиме работают. Них… они не работают! 20 лет пользуюсь номером, но последние полтора года какая то дичь!

Вишенка на торте: 3 августа вы как мошенники списали на тарифе «Безлимитище» 400 бесплатных минут! Я открыто заявляю, что МТС — мошенники!»

На вопрос, почему бы не сменить оператора, автор поста ответил, что у них качество связи еще хуже.

Абоненты МТС, которые также обратили внимание на ухудшение обслуживания, предложили написать коллективную петицию руководству компании. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Столько возмущенных постов уже. Не проще ли написать петицию МТС и собрать подписи недовольных? От этого будет хоть какой-то эффект. Или коллективную жалобу.

— Весь Тредс забит жалобами на этих мошенников. Им все равно.

— Нужно в бумажном виде, и не от одного человека. Все остальное — пыль. А если будет коллективная жалоба или что то подобное , с этим уже можно будет работать.

— Сходи в салон заявление напиши, если ошибка вернут деньги.

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