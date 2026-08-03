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Срочная эвакуация в «Москва-Сити»: людей вывели из башен «Федерация» и «Империя»

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  • 3.08.2026, 18:04
Срочная эвакуация в «Москва-Сити»: людей вывели из башен «Федерация» и «Империя»

Внутри прозвучали сирены.

В деловом центре «Москва-Сити» прошла масштабная эвакуация посетителей и сотрудников.

Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, людей вывели сразу из нескольких небоскребов, в том числе из башен «Федерация» и «Империя».

Одновременно была временно остановлена работа лифтов.

Очевидцы отмечают, что эвакуация проходила организованно, без паники. Посетителей просили спокойно покинуть здания по указанию сотрудников служб безопасности.

Официальной информации о причинах эвакуации на момент публикации не поступало.

Данные о каких-либо пострадавших также отсутствуют.

Комплекс «Москва-Сити» уже не раз становился объектом повышенных мер безопасности после различных чрезвычайных происшествий в столице РФ, однако в данном случае власти и экстренные службы пока не комментировали ситуацию.

В настоящее время доступ в отдельные здания комплекса может оставаться ограниченным. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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