Срочная эвакуация в «Москва-Сити»: людей вывели из башен «Федерация» и «Империя»1
- 3.08.2026, 18:04
Внутри прозвучали сирены.
В деловом центре «Москва-Сити» прошла масштабная эвакуация посетителей и сотрудников.
Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным источника, людей вывели сразу из нескольких небоскребов, в том числе из башен «Федерация» и «Империя».
Одновременно была временно остановлена работа лифтов.
Очевидцы отмечают, что эвакуация проходила организованно, без паники. Посетителей просили спокойно покинуть здания по указанию сотрудников служб безопасности.
Официальной информации о причинах эвакуации на момент публикации не поступало.
Данные о каких-либо пострадавших также отсутствуют.
Комплекс «Москва-Сити» уже не раз становился объектом повышенных мер безопасности после различных чрезвычайных происшествий в столице РФ, однако в данном случае власти и экстренные службы пока не комментировали ситуацию.
В настоящее время доступ в отдельные здания комплекса может оставаться ограниченным. Обстоятельства произошедшего уточняются.