Пожары на складах Wildberries ударили по белорусским продавцам 3 3.08.2026, 18:40

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Бизнес просит чиновников помочь.

Белорусский бизнес обратился за помощью к чиновникам з-за проблемы «весьма существенного масштаба для экономики» в результате пожаров на складах Wildberries в России. Они просят чиновников посодействовать решению, в том числе дипломатическим путем. Об этом сообщает Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

На складах Wildberries в России держат свою продукцию более 22 тыс. компаний и ИП из Беларуси. Многие из них могли пострадать в результате серии атак дронами по таким объектам: «ущерб от пожаров для белорусских предприятий еще только начинает оцениваться». Там также отметили, что эта проблема — весьма существенного масштаба для белорусской экономики.

Как следует из письма, россияне ссылаются на то, что компенсацию торговцам не собираются выплачивать, ссылаясь на «обстоятельства непреодолимой силы». Однако представители бизнеса подчеркивают, что продавцы передавали товары не напрямую российским складам, а беларусской компании Wildberries — ООО «ИМВБРБ». Уже она решала, где хранить продукцию, и заключала договоры со складами в России. Поэтому, по мнению бизнес-союза, пожар на таком складе не должен освобождать Wildberries от выплаты компенсации продавцам.

«Белорусские субъекты хозяйствования-продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации», — говорится в письме, адресованном Минэкономики.

29 июля представители торговли, которые пострадали в результате пожаров, бизнес-союзов и юристы обсудили эту проблему, а также возможность коллективного обращения в суд.

В обращении к Минэкономики союз предлагает организовать рабочее совещание, оценить масштаб проблемы и разработать совместный план по минимизации ущерба. Также предпринимательское объединение просит рассмотреть механизм «воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем».

Напомним, примерно десятая часть логистических мощностей маркетплейса Wildberries подверглась атакам украинских дронов. Причина, по которой они попали в объектив украинской стороны, заключается в том, что там продавали продукцию военного назначения. У маркетплейса даже был специальный раздел «Все для СВО».

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