Зеленский заинтриговал новыми договоренностями с США по ракетным системам 3.08.2026, 19:12

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Киев и Вашингтон расширяют сотрудничество.

Украина и США продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров. Стороны готовят документы для новых проектов в сфере ракетного вооружения.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, во время недавнего визита в Соединенные Штаты удалось достичь договоренностей по нескольким особым вариантам применения ракетных систем, а также расширению сотрудничества между украинскими и американскими компаниями.

Сейчас идет подготовка соответствующих документов и коммуникация между предприятиями. Координировать это направление заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса совместно с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями.

«Будет больше сил для наших воинов», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассказал о выполнении оборонных договоренностей с международными партнерами. Отдельное внимание, по его словам, уделяется усилению украинской противовоздушной обороны.

«Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых, а не на складах где-то далеко от реальных угроз», - отметил президент Украины.

В то же время идет работа над локализацией производства необходимых Украине видов западного вооружения.

«Будет существенно расширение этой сферы», - сообщил Зеленский, поблагодарив европейских партнеров за поддержку локализации производства и совместных оборонных проектов.

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