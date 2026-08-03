Польский пловец впервые в истории переплыл Балтийское море 3.08.2026, 19:01

Бартош Кубковский

В воде он провел почти 55 часов.

Польский пловец Бартош Кубковский вошел в историю, став первым человеком, который преодолел маршрут через Балтийское море вплавь из Швеции в Польшу, пишет eurosport.tvn24.pl.

Преодолев более 160 километров, борясь с морскими условиями, усталостью и собственными физическими пределами, Кубковский проплыл от шведской деревни Косеберга до польского побережья в городе Дзивнув. Весь путь занял у него чуть менее 55 часов.

Заплыв стартовал в пятницу, 31 июля 2026 года. С самого начала ему пришлось столкнуться с очень сложными условиями. На протяжении всего заплыва он не мог спать и ему не разрешалось касаться сопровождающей лодки. Еда и вода передавались ему с судна только с помощью специального шеста. Это была не только битва с морем, но и испытание возможностей его тела.

Ultra Baltic Swim 5.0 🏊‍♂️🌊🇸🇪➡️🇵🇱



Kolejne sprawozdanie z wyzwania przepłynięcia Bartłomieja Kubkowskiego.



Bartłomiej od ponad 22 godzin płynie. Średnia z którą pokonuje kolejne km to powyżej 3 km/h. Jest to bardzo dobre i szybkie tempo. Między innymi dlatego, że wiatr wieje w… https://t.co/0V0VMwxsPR pic.twitter.com/N1U83jLfo2 — Michał Moch (@MichalMoch87) August 1, 2026

Для Кубковского этот успех имеет особое значение, так как это была его пятая попытка пересечь Балтийское море. Предыдущие попытки заканчивались неудачно, хотя каждый раз спортсмен приближался к цели.

Самая драматичная попытка была в 2025 году. Тогда пловец провел в воде более 52 часов и почти достиг успеха. Он преодолел большую часть маршрута, установив личные рекорды, но был вынужден остановиться всего в 11 километрах от финиша. Сильное истощение и ухудшающаяся погода не позволили ему завершить заплыв.

На этот раз Кубковский выдержал многочасовое напряжение и выполнил задачу, которая долгое время казалась почти невыполнимой. Однако даже на финише ему пришлось преодолеть кризис. Когда до берега оставалось около 1500 метров, пловец ненадолго остановился в воде и начал спрашивать команду поддержки, сколько еще осталось. Он не видел берега и потерял уверенность. Тогда члены команды поддержали его словами о том, что на пляже уже видна толпа людей. Это помогло ему собрать последние силы и завершить заплыв.

В то же время другая польская спортсменка, Каролина Щепаняк, также переплывала Балтийское море. Она выбрала другой маршрут и направлялась к пляжу в деревне Поберово. Она провела в воде 58 часов, но в конечном итоге ее попытка завершилась неудачно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com