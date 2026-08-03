закрыть
3 августа 2026, понедельник, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польский пловец впервые в истории переплыл Балтийское море

  • 3.08.2026, 19:01
Польский пловец впервые в истории переплыл Балтийское море
Бартош Кубковский

В воде он провел почти 55 часов.

Польский пловец Бартош Кубковский вошел в историю, став первым человеком, который преодолел маршрут через Балтийское море вплавь из Швеции в Польшу, пишет eurosport.tvn24.pl.

Преодолев более 160 километров, борясь с морскими условиями, усталостью и собственными физическими пределами, Кубковский проплыл от шведской деревни Косеберга до польского побережья в городе Дзивнув. Весь путь занял у него чуть менее 55 часов.

Заплыв стартовал в пятницу, 31 июля 2026 года. С самого начала ему пришлось столкнуться с очень сложными условиями. На протяжении всего заплыва он не мог спать и ему не разрешалось касаться сопровождающей лодки. Еда и вода передавались ему с судна только с помощью специального шеста. Это была не только битва с морем, но и испытание возможностей его тела.

Для Кубковского этот успех имеет особое значение, так как это была его пятая попытка пересечь Балтийское море. Предыдущие попытки заканчивались неудачно, хотя каждый раз спортсмен приближался к цели.

Самая драматичная попытка была в 2025 году. Тогда пловец провел в воде более 52 часов и почти достиг успеха. Он преодолел большую часть маршрута, установив личные рекорды, но был вынужден остановиться всего в 11 километрах от финиша. Сильное истощение и ухудшающаяся погода не позволили ему завершить заплыв.

На этот раз Кубковский выдержал многочасовое напряжение и выполнил задачу, которая долгое время казалась почти невыполнимой. Однако даже на финише ему пришлось преодолеть кризис. Когда до берега оставалось около 1500 метров, пловец ненадолго остановился в воде и начал спрашивать команду поддержки, сколько еще осталось. Он не видел берега и потерял уверенность. Тогда члены команды поддержали его словами о том, что на пляже уже видна толпа людей. Это помогло ему собрать последние силы и завершить заплыв.

В то же время другая польская спортсменка, Каролина Щепаняк, также переплывала Балтийское море. Она выбрала другой маршрут и направлялась к пляжу в деревне Поберово. Она провела в воде 58 часов, но в конечном итоге ее попытка завершилась неудачно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко