закрыть
3 августа 2026, понедельник, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Гродно нашли огромный гриб размером с человеческую голову

1
  • 3.08.2026, 19:36
Под Гродно нашли огромный гриб размером с человеческую голову
Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Необычной находкой поделилась жительница Гродно Инна. Во время прогулки в районе деревни Каролино она заметила большой гриб — дождевик, который по размерам был примерно как голова человека, сообщает newgrodno.by.

Гриб не взвешивали, но по фотографиям можно оценить его размеры: на одном из кадров видно, как находку несут домой, а рядом для сравнения находится домашний питомец.

Фото: newgrodno.by

Речь идет о дождевике, или головаче гигантском — так он официально называется. Обычно такой гриб может вырастать до 50—70 сантиметров в диаметре, а его вес составляет от 1 до 4 килограммов. Однако известны случаи, когда отдельные экземпляры весили более 20 килограммов.

Этот вид считается условно съедобным, но употреблять его в пищу можно только в молодом возрасте. Если мякоть внутри белая и плотная — гриб пригоден для приготовления. Если же она стала бурой, желтой или зеленой, это свидетельствует о том, что гриб перезрел, и есть его уже не стоит.

Фото: newgrodno.by
Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко