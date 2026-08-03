Под Гродно нашли огромный гриб размером с человеческую голову

Под Гродно нашли огромный гриб размером с человеческую голову1
- 3.08.2026, 19:36
Фотофакт.
Необычной находкой поделилась жительница Гродно Инна. Во время прогулки в районе деревни Каролино она заметила большой гриб — дождевик, который по размерам был примерно как голова человека, сообщает newgrodno.by.
Гриб не взвешивали, но по фотографиям можно оценить его размеры: на одном из кадров видно, как находку несут домой, а рядом для сравнения находится домашний питомец.
Речь идет о дождевике, или головаче гигантском — так он официально называется. Обычно такой гриб может вырастать до 50—70 сантиметров в диаметре, а его вес составляет от 1 до 4 килограммов. Однако известны случаи, когда отдельные экземпляры весили более 20 килограммов.
Этот вид считается условно съедобным, но употреблять его в пищу можно только в молодом возрасте. Если мякоть внутри белая и плотная — гриб пригоден для приготовления. Если же она стала бурой, желтой или зеленой, это свидетельствует о том, что гриб перезрел, и есть его уже не стоит.