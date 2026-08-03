«Трое комбайнеров едят, а перед ними танцуют и поют десять человек» 3.08.2026, 19:51

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Фото: Брестский облисполком

Как «битва за урожай» в Беларуси превратилась в «агротреш».

Польское издание Interia опубликовало статью о ежегодной уборочной кампании в Беларуси, назвав ее «большой навязчивой идеей Лукашенко», заметило «Зеркало». По мнению экспертов, «битва за урожай» в нашей стране давно превратилась в идеологический ритуал, который призван демонстрировать образ Лукашенко как «хорошего хозяина», хотя современная Беларусь уже мало похожа на страну, которую пытается показать госпропаганда.

С началом уборочной кампании белорусское государственное телевидение фактически переходит в режим освещения «фронта жатвы». В выпусках новостей подробно рассказывают о количестве работающих комбайнов и тракторов, собранных тоннах зерна, лидерах уборочной кампании и передовиках производства.

Особое место в этом действе занимает Александр Лукашенко — он ежегодно проводит совещания по уборочной, лично посещает хозяйства, совершает облеты полей на вертолете и публично отчитывает руководителей сельхозпредприятий.

Директор польского Центра восточных исследований (OSW) Войцех Кононьчук считает, что такое поведение напрямую связано с мировоззрением Лукашенко.

«Он любит появляться в том или ином колхозе, отдавать распоряжения, показывать себя хорошим хозяином. Это полностью соответствует его ментальности, которая в этом отношении родом из прошлой эпохи», — заявил эксперт.

«Все началось в середине 90-х, когда более трети белорусов жили в сельской местности. Это был самый ценный электорат Лукашенко, к которому он таким образом обращался, заверяя в своей поддержке. Такая эстетика ему очень близка, поскольку он сам вырос в деревне и был директором совхоза. Однако критически настроенные к Лукашенко белорусы называют все это „агротрешем“», — говорит журналист Белорусской службы «Радио Свобода» Дмитрий Гурневич.

По его словам, сама уборочная в Беларуси превращается в «цирк и показуху». В качестве примера журналист приводит концерты прямо на полях во время обеденных перерывов механизаторов.

«Когда у них обеденный перерыв, прямо в поле для них организуют концерты. Иногда это выглядит просто комично: трое комбайнеров едят, а перед ними танцуют и поют десять человек в народных костюмах. К ним приезжают знаменитости и чиновники, звучат патетические речи», — рассказал он.

Кроме того, в этом году Лукашенко потребовал отправлять в армию аграриев, которые, по его мнению, чем-то провинились во время уборочной кампании. После этого военкомы начали проверки хозяйств, а Министерство обороны подключило к жатве военнослужащих, которые перевозят зерно, доставляют грузы и обслуживают сельскохозяйственную технику.

По мнению Гурневича, идеологическая роль уборочной кампании в Беларуси сегодня уже не соответствует реальности.

«Если в 90-е годы это еще имело определенную логику, поскольку в Беларуси жило много людей, связанных с сельским хозяйством, а их поддержка была нужна власти, то сегодня это вызывает лишь горькую улыбку. Беларусь — одна из самых урбанизированных стран Европы: около 80% граждан живут в городах», — отметил он.

При этом официальная пропаганда представляет сельское хозяйство как основу существования государства, хотя реальные показатели говорят об обратном.

«Беларусь вынуждена импортировать зерно. В 2023 году она потратила на закупку зарубежной пшеницы около 50 миллионов долларов», — сказал Гурневич.

Он также привел другие данные о состоянии отрасли.

«Площадь сельскохозяйственных земель в Беларуси постоянно сокращается. В 1994 году она составляла 6,2 млн гектаров, сейчас — около 5,7 млн. За последние 20 лет число работников государственных сельхозпредприятий сократилось с 380 тысяч до 250 тысяч человек. Количество колхозов уменьшилось примерно на 500 — с 2000 до 1500. Без государственной поддержки около 60% из них были бы убыточными», — заявил журналист.

Кононьчук также считает, что значение сельского хозяйства для экономики Беларуси значительно меньше, чем это демонстрирует официальная риторика.

«Оно не имеет ключевого значения для белорусской экономики, потому что этот сектор генерирует лишь несколько процентов ВВП», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что еще в 2020 году белорусский IT-сектор практически сравнялся с сельским хозяйством по вкладу в экономику страны.

«Развитие IT было остановлено, а фактически ограничено из-за эмиграции многих айтишников, поддержавших протесты. Но это показывает приоритеты Лукашенко. IT могло стать курицей, несущей золотые яйца. Однако, оказавшись перед выбором между ограничением собственной власти и остановкой развития IT-сектора, Лукашенко, конечно, выбрал второе», — сказал Кононьчук.

Гурневич также связывает сохранение «битвы за урожай» прежде всего с личными взглядами Лукашенко.

«Лукашенко все больше теряет связь с реальностью и нуждается в таких торжественных кампаниях, как „битва за урожай“. Они напоминают ему молодость», — заключил журналист.

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