Белорусский хоккеист «Чикаго» решил не приезжать в Беларусь из-за армии 3.08.2026, 19:19

АРТЕМ ЛЕВШУНОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Артем Левшунов живет и играет за океаном с 2022 года.

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов не возвращается в Беларусь из-за опасения быть призванным в армию.

Такое мнение выразил журналист The Athletic Скотт Пауэрс.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию Беларуси, где военная служба обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Левшунов надеется когда-нибудь вернуться», – написал он.

По словам журналиста, 20-летний хоккеист считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ.

В минувшем сезоне Артем Левшунов провел 68 матчей за «ястребов», в которых он набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «-41».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com