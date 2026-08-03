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Белорусский хоккеист «Чикаго» решил не приезжать в Беларусь из-за армии

  • 3.08.2026, 19:19
Белорусский хоккеист «Чикаго» решил не приезжать в Беларусь из-за армии
АРТЕМ ЛЕВШУНОВ
ФОТО: GETTY IMAGES

Артем Левшунов живет и играет за океаном с 2022 года.

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов не возвращается в Беларусь из-за опасения быть призванным в армию.

Такое мнение выразил журналист The Athletic Скотт Пауэрс.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию Беларуси, где военная служба обязательна для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Левшунов надеется когда-нибудь вернуться», – написал он.

По словам журналиста, 20-летний хоккеист считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ.

В минувшем сезоне Артем Левшунов провел 68 матчей за «ястребов», в которых он набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «-41».

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