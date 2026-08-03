Российские генералы третий месяц подряд бросают армию в рекордное количество «мясных штурмов» 1 3.08.2026, 18:48

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Штурмы увеличились после обещания Путину до конца года захватить Донбасс.

Количество «штурмовых действий» российской армии в Украине в июле третий месяц подряд установило рекорд, следует из подсчетов украинского OSINT-проекта DeesState.

По его данным, в минувшем месяце 8 тысячи раз генералы отправили армию РФ на штурм украинских позиций. Число «штурмовых действий» увеличилось примерно на 11% по сравнению с июнем, на 14% — по сравнению с маем и на 60% относительно с зимой и началом весны.

В среднем каждый день российские части осуществляли 258 штурмов против 167 в январе–апреле, следует из подсчетов DeepState. Несмотря на это, продвижение войск РФ продолжало стагнировать: в прошлом месяце они увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 кв км, месяцем ранее — на 57 кв км, а май завершили чистыми потерями территорий на 11 кв км. Для сравнения: в январе–апреле российская армия захватывала 126-245 кв км, а в конце прошлого года — около 500 кв км.

Российское военное руководство торопится: по словам близких к Кремлю источников Bloomberg, генералы Генштаба пообещали президенту Владимиру Путину, что до конца года смогут полностью захватить Донецкую область, где по-прежнему остается около 17% неподконтрольной РФ территории, включая 50-километровый пояс городов-крепостей — Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Ряд российских военных, впрочем, считают названные Путину сроки нереалистичными и полагают, что война за Донбасс растянется в 2027 год, говорили источники Bloomberg.

Даже максимальные темпы российского наступления, которые сейчас фиксирует статистика, не позволяют армии Путина в обозримом будущем захватить Донецкую область, считает военный аналитик Ян Матвеев. «Если вспомнить, какие потери несет армия России ради таких скромных достижений, и что происходит в тылу, станет ясно, что это путь в один конец — в пропасть», — добавляет он.

Несмотря на стагнирующее наступление, массированное применение дронов и дальнобойные удары по российской территории, по словам источников Bloomberg, Путин продолжает верить, что выигрывает войну и вместо уступок лишь ужесточает свои требования. Путин, как утверждали источники агентства, считает, что США нарушили договоренности Анкориджа и более не согласен на одну Донецкую область, а хочет полный контроль над остальными аннексированными в 2022 году регионами Украины — Запорожской и Херсонской областью. Луганская область уже находится под почти 100-процентным российским контролем.

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