Дания увеличивает армию на фоне угроз России и споров вокруг Гренландии 3.08.2026, 18:35

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Большинство мест заполняют добровольцы.

Дания начала масштабное расширение системы военной службы, увеличив срок подготовки призывников почти втрое. Около 1 600 новобранцев приступили к 11-месячной службе вместо прежних четырех месяцев в рамках укрепления обороны страны на фоне войны в Украине и роста значения Арктического региона, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Новая система предусматривает пять месяцев базовой подготовки и еще шесть месяцев службы в действующих подразделениях. С 2024 года призыв распространяется не только на мужчин, но и на женщин. К 2033 году власти планируют увеличить ежегодное число призывников с 5 000 до 7 500 человек.

Особое внимание уделяется Гренландии — впервые часть военнослужащих направят на арктическую территорию. Более 100 новобранцев проведут там месяц, выполняя задачи вместе с профессиональными военными. Решение имеет и политическое значение после заявлений президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над островом, которые были отвергнуты властями Дании и Гренландии.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности защищать «каждый дюйм» территории союзников по НАТО, включая собственные земли.

«Расширение призыва отражает новую ситуацию в сфере безопасности», — пишут аналитики. Дания, как и Швеция, Финляндия, Норвегия и страны Балтии, делает ставку на увеличение числа подготовленных резервистов.

Помимо традиционных направлений, армия вводит новые специальности, включая подразделения операторов беспилотников в составе сил специальных операций. Формально призыв остается обязательным для здоровых 18-летних граждан, однако большинство мест заполняют добровольцы.

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