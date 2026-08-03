Выезда из Беларуси в страны Евросоюза ожидают почти 2,4 тысячи машин 3.08.2026, 18:08

Иллюстрационное фото

На границе с Польшей и Литвой работают шесть КПП.

Выезда из Беларуси в страны Евросоюза ожидают 2 385 машин — более 1 500 легковых автомобилей и 855 грузовиков. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

На границе с Польшей и Литвой работают шесть КПП. В этом месте в очередях на выезд по состоянию на 14:00 3 августа зафиксировано 1 530 автомобилей и 785 грузовиков. При этом еще 70 большегрузов находятся на закрытом с латвийской стороны переходе «Патерниеки» — «Григоровщина».

Очередь из пассажирских автобусов фиксируется на КПП в Бресте. В этом месте своей очереди ожидают 30 транспортных средств.

1 августа было полностью прекращено автомобильное движение через единственный действовавший на границе Беларуси с Латвией пункт пропуска. Он не работает с вечера 31 июля по решению латвийской стороны. На это белорусский МИД заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные.

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