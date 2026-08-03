В Геленджике дрон упал на пляж с отдыхающими 3.08.2026, 17:51

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Система оповещения не работала.

В поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов подтвердил, что в результате атаки дронов госпитализированы 17 пострадавших. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Судя по опубликованным видео, беспилотник упал прямо на пляж. В этот момент на берегу и в воде находились люди.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что дрон упал на пляж в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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