В Геленджике дрон упал на пляж с отдыхающими
- 3.08.2026, 17:51
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Система оповещения не работала.
В поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов подтвердил, что в результате атаки дронов госпитализированы 17 пострадавших. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Судя по опубликованным видео, беспилотник упал прямо на пляж. В этот момент на берегу и в воде находились люди.
Украинские телеграм-каналы сообщают, что дрон упал на пляж в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).