Африканская жара наступает на Беларусь 1 3.08.2026, 18:23

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Скоро будет плюс 40.

Синоптики предупредили белорусов сразу о двух уровнях опасности на грядущие дни. В страну идет большая жара и сильные грозы, сообщил Белгидромет.

Штормовое предупреждение с красным уровнем опасности выписано из-за жары — на юге страны 4 августа ожидается +35…36°С, а дальше будет только жарче. К 6 августа «во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +35…40°С, местами +30…34°С».

Оранжевый уровень пока объявлен только на 4 августа — ночью и утром по западу страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Синоптики отмечали, что белорусов в начале августа ждет настоящий африканский зной:

«Жаркая погода будет обусловлена Азорским антициклоном, который переместился с Западной Европы на Балканский полуостров, став причиной поступления тропических воздушных масс с севера Африки в Центральную Европу. Беларусь в это время будет находиться на северной периферии этого обширного антициклона».

В целом прогноз на начало недели выглядит так:

4 августа — переменная облачность, ночью и утром по западу кратковременные дожди и грозы, местами при грозах сильные ливни, днем преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +11…17°С, местами +8...10°С, в отдельных районах на юге +18…+0°С, максимум днем от +24°С по северу до +36°С по югу.

5 августа — переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны кратковременные дожди, грозы. Ночью +13…19°С, в южных районах до +22°С; днем от +28°С по северу до +38°С по югу.

6 августа — приход аномально теплых и неустойчивых воздушных масс с юго-запада Европы, кратковременные дожди, грозы. Ночью +16…23°С, днем +35…40°С, местами +29…34°С.

Кстати, Белгидромет прогнозирует, что в Беларуси из-за ожидаемой аномальной жары в начале августа может снизиться уровень воды в реках. При этом в отдельных водоемах — до минимальных значений за весь период наблюдений.

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