Еще один кризис настиг РФ 3.08.2026, 17:40

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Кремль столкнулся с нехваткой миллионов работников.

Россия столкнулась с масштабной нехваткой работников, которая стала одним из главных вызовов для экономики страны. Однако меры Кремля по решению проблемы, по мнению аналитиков, не устраняют причины кризиса, а создают новые трудности, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Демографический спад, массовая эмиграция и призыв сотен тысяч мужчин в армию резко сократили доступную рабочую силу. Одновременно стремительный рост оборонной промышленности усилил конкуренцию за специалистов между военными предприятиями и гражданским сектором.

Российской экономике не хватает от 1,5 до 2,5 млн работников. Особенно остро ощущается дефицит инженеров, IT-специалистов и сотрудников, связанных с производством беспилотников. Даже военная отрасль испытывает нехватку кадров — оборонным предприятиям нужны сотни тысяч новых работников.

Власти пытаются компенсировать дефицит за счет нескольких направлений: ускоренного выхода молодежи на рынок труда, расширения возможностей для занятости женщин, привлечения мигрантов и использования труда заключенных.

Однако аналитики считают, что эти меры дают лишь временный эффект. «Лекарство от нехватки рабочей силы оказалось хуже самой болезни», — пишут авторы. Такие шаги не увеличивают число работников, а лишь перераспределяют уже существующие кадры, ослабляя другие отрасли экономики.

Особые сложности возникают с миграцией. Россия пытается привлечь рабочих из Индии, Китая, Северной Кореи и стран Центральной Азии, но одновременно усиливает ограничения для иностранцев и сталкивается с ростом антимигрантских настроений.

Эксперты предупреждают, что сочетание демографического кризиса, военных расходов и нехватки специалистов может стать долгосрочным ограничителем для российской экономики. «Проблема возникла из-за сокращения населения, а доступные решения либо не расширяют рынок труда, либо создают новые социальные риски», — считают авторы анализа.

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