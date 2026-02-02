Население России может сократиться вдвое к концу века 4 2.02.2026, 12:56

Россия столкнулась с серьезным демографическим кризисом, который угрожает будущему экономики страны. Согласно новому докладу Атлантического совета, население России может уменьшиться наполовину к 2100 году. Автор отчета, профессор Джорджтаунского университета Харли Балзер, отмечает, что снижение численности населения продолжается уже десятилетия и в последние годы лишь ускорилось, пишет AOL (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Всемирного банка, темпы роста населения России сокращаются на протяжении последних десяти лет. Ситуация резко ухудшилась после начала войны против Украины: по оценкам американской разведки, к концу 2023 года более 300 тысяч российских военных были убиты или ранены, а около миллиона россиян покинули страну после начала полномасштабного вторжения.

Демографический спад уже отражается на экономике. В конце 2023 года нехватка рабочей силы достигла рекордных 5 миллионов человек, сообщили в Институте экономики РАН. Власти пытаются компенсировать дефицит за счет мигрантов и даже заключенных, однако Балзер подчеркивает: это неустойчивые решения.

По его словам, руководство России не демонстрирует серьезной обеспокоенности угрозой массового сокращения населения. Если курс не изменится, стране придется опираться на расширение территорий за счет соседей или массовую иммиграцию из стран Азии и Африки. «По мере сокращения населения иммигранты станут жизненно необходимы для экономического восстановления», — говорится в докладе.

Эксперты предупреждают, что уменьшение численности населения приведет к низким темпам роста, падению производительности и ослаблению позиций России в мировой экономике. Ранее Атлантический совет прогнозировал, что к 2026 году российская экономика может уступить индонезийской.

При этом экономика России уже испытывает давление, растущие расходы на войну, снижение доходов от энергетики и ухудшение доступа к долларовой системе повышают риски глубокой рецессии.

