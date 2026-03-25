закрыть
30 июня 2026, вторник, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Максим Плешко: Зеленский послал Лукашенко конкретный сигнал

19
  • 25.03.2026, 15:45
  • 33,328
Максим Плешко: Зеленский послал Лукашенко конкретный сигнал
Владимир Зеленский

Киев готов бить по инфраструктуре, с которой ведутся атаки.

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил о новой угрозе со стороны Беларуси. Речь идет о размещении российских станций управления дронами.

Какую роль в этой схеме играет Лукашенко и белорусская армия? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Размещение российских станций управления дронами в Беларуси — это прямое участии в обеспечении боевых действий против Украины. Речь идет о военной инфраструктуре, которая работает на войну. Заявления Лукашенко в стиле «я тут ни при чем» больше не работают. Если с твоей территории управляют атаками — ты в этой войне.

Фактически Беларусь перестает быть тыловой базой и превращается в пространство, откуда ведутся боевые действия. И даже без введения войск это — полноценное участие в агрессии.

— Как Украина может ответить на этот шаг Москвы и диктатора Лукашенко?

— В такой ситуации Украина будет действовать в логике самообороны. Объекты, обеспечивающие атаки, — легитимные военные цели независимо от их размещения. И заявление президента Украины, хотя и подано образно, на самом деле довольно конкретно сигнализирует именно об этом. Если другие инструменты не срабатывают, их поражение является вполне практическим вариантом — при условии военной целесообразности.

В то же время ответ будет более широким: усиление северного направления ВСУ, развитие ПВО и РЭБ, дипломатическое давление с четкой фиксацией роли Минска в войне.

Киев действует в логике, что любое использование белорусской территории для атак против Украины должно оборачиваться для противника не преимуществами, а потерями. Повышение ставок не должно давать Лукашенко никакого выигрыша — только новые риски и последствия.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра