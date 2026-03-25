Максим Плешко: Зеленский послал Лукашенко конкретный сигнал 19 25.03.2026, 15:45

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Владимир Зеленский

Киев готов бить по инфраструктуре, с которой ведутся атаки.

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил о новой угрозе со стороны Беларуси. Речь идет о размещении российских станций управления дронами.

Какую роль в этой схеме играет Лукашенко и белорусская армия? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Размещение российских станций управления дронами в Беларуси — это прямое участии в обеспечении боевых действий против Украины. Речь идет о военной инфраструктуре, которая работает на войну. Заявления Лукашенко в стиле «я тут ни при чем» больше не работают. Если с твоей территории управляют атаками — ты в этой войне.

Фактически Беларусь перестает быть тыловой базой и превращается в пространство, откуда ведутся боевые действия. И даже без введения войск это — полноценное участие в агрессии.

— Как Украина может ответить на этот шаг Москвы и диктатора Лукашенко?

— В такой ситуации Украина будет действовать в логике самообороны. Объекты, обеспечивающие атаки, — легитимные военные цели независимо от их размещения. И заявление президента Украины, хотя и подано образно, на самом деле довольно конкретно сигнализирует именно об этом. Если другие инструменты не срабатывают, их поражение является вполне практическим вариантом — при условии военной целесообразности.

В то же время ответ будет более широким: усиление северного направления ВСУ, развитие ПВО и РЭБ, дипломатическое давление с четкой фиксацией роли Минска в войне.

Киев действует в логике, что любое использование белорусской территории для атак против Украины должно оборачиваться для противника не преимуществами, а потерями. Повышение ставок не должно давать Лукашенко никакого выигрыша — только новые риски и последствия.

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