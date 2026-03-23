Зеленский рассказал об угрозе Украине из Беларуси 13 23.03.2026, 20:22

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Россия развернет в нашей стране станции управления дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается развернуть в Беларуси четыре станции управления дронами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

«Есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси», - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что поручил главе ГУР Минобороны Олегу Иващенко проинформировать партнеров Украины и представителей СМИ о тех данных, которые можно обнародовать.

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