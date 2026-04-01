СМИ: На борту разбившегося Ан-26 были представители высокопоставленного командования РФ 38 1.04.2026, 13:11

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Россия за сутки потеряла два боевых самолета в Крыму.

Россия за сутки теряет уже второй военный самолет: вслед за Су-34 в Крыму разбился Ан-26 с десятками военных на борту.

Об этом сообщает «Диалог.UA» со ссылкой на российские СМИ ссылкой на Минобороны РФ.

Связь с военно-транспортным самолетом была потеряна во время планового полета над полуостровом. Позже поисково-спасательные службы обнаружили место крушения.

«Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета «Ан-26». По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление.

Самолет выполнял задачу по перевозке личного состава. В Минобороны РФ заявили, что признаков внешнего воздействия на борт не зафиксировано. Предварительной причиной катастрофы называют техническую неисправность. На месте работает комиссия.

Как сообщают источники, на борту Ан-26 могли находиться представители высокопоставленного офицерского состава армии РФ. Имена и звания, по их данным, могут быть обнародованы в ближайшее время.

Ан-26 активно используется для перевозки военных и снабжения, поэтому такие потери напрямую затрагивают логистику армии. Это уже не первый эпизод за последние 24 часа.

Ранее подтвердились сообщения о потере истребителя-бомбардировщика «Су-34». В то же время появляются альтернативные версии произошедшего.

Военный обозреватель и журналист Иван Яковина в своем YouTube-канале заявил, что в операции могли быть задействованы истребители F-16 Воздушных сил Украины при поддержке самолета ДРЛО Saab 340.

Речь идет о платформе радиолокационного обнаружения и управления, способной обеспечивать целеуказание и координацию авиации в воздухе.

О передаче Украине двух таких самолетов Швеция объявила в мае 2024 года в рамках пакета военной помощи на сумму около $1,25 млрд. Тогда отмечалось, что подготовка персонала и инфраструктуры займет около года.

Ранее в Сети появлялись сообщения о присутствии подобных самолетов в небе Украины. При этом официального подтверждения версии о боевом поражении Ан-26 и Су-34 на данный момент нет.

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