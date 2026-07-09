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Госдума РФ приняла закон о «суверенном ИИ» с «традиционными ценностями»

  • 9.07.2026, 2:00
Госдума РФ приняла закон о «суверенном ИИ» с «традиционными ценностями»

Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта, который вводит в российское законодательство понятия «суверенной» и «национальной» моделей ИИ, а также закрепляет требование об их соответствии «традиционным российским духовно-нравственным ценностям», передает The Moscow Times.

Согласно документу, суверенной будет считаться модель, полностью разработанная российским юридическим лицом, с полным циклом создания, обучения и хранения данных исключительно в российских дата-центрах. Национальная модель также должна разрабатываться российской компанией и хранить данные в России, однако ей разрешается использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Обе категории смогут получить соответствующий статус только после подтверждения их соответствия «традиционным российским духовно-нравственным ценностям» — порядок такой проверки позднее определит правительство.

Закон также разграничивает полномочия в сфере ИИ. Президент будет утверждать национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а правительство — координировать разработку и внедрение больших фундаментальных моделей ИИ, определять меры государственной поддержки и устанавливать случаи, когда допускается использование только суверенных или национальных моделей.

Поправку об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями, депутаты отклонили. Вместо этого крупные интернет-площадки с аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки должны будут предоставить техническую возможность маркировать такой контент, а формат маркировки разработчики ИИ-сервисов и платформы определят самостоятельно.

Кроме того, владельцев ИИ-сервисов обязали информировать пользователей о том, кому принадлежат права на созданный нейросетью контент и на каких условиях он предоставляется. При этом использование объектов авторского права для обучения моделей ИИ не будет считаться нарушением, если доступ к таким материалам получен законным способом и без обхода технических ограничений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон рамочным и сообщил, что необходимые подзаконные акты подготовит правительство. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

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