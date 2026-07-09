Лидеры НАТО договорились не упоминать чемпионат мира по футболу в разговорах с Трампом 9.07.2026, 1:12

Фото: Reuters

Чтобы не раздражать президента США.

Лидеры стран НАТО неформально договорились не поднимать тему чемпионата мира по футболу в беседах с президентом США Дональдом Трампом, опасаясь вызвать его раздражение в критически важный для Альянса момент.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на должностных лиц.

По данным издания, на полях саммита в Анкаре европейские лидеры обсуждали, как удержать Трампа на своей стороне, на фоне опасений, что он может еще больше дестабилизировать НАТО своими угрозами касательно расходов на оборону.

Партнеры пытаются убедить американского президента в том, что добросовестно выполняют финансовые обязательства: все члены Альянса должны выйти на уровень расходов на оборону в 5% ВВП к 2035 году.

Первым публично признал существование такой стратегии премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он заявил журналистам в Анкаре, что не собирается обсуждать победу своей сборной над США со счетом 4:1 в недавнем матче чемпионата мира.

Ещё до встречи с Трампом де Вевер пошутил, что у президента США репутация человека, который порой болезненно реагирует на неприятные для него вещи, поэтому поражение сборной, по его словам, «станет болезненным ударом».

По словам бельгийского премьера, в ходе первых бесед в Анкаре все обсуждали именно победу бельгийской сборной, тогда как представитель команды-победительницы — одновременно крупнейший партнер по НАТО — также присутствовал на саммите.

Позже де Вевер не удержался от еще одного выпада в адрес Трампа. Говоря о решении НАТО выделить Украине 70 млрд евро военной помощи в этом и следующем году, он назвал это «очень серьезной красной карточкой для Путина».

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