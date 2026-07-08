Денис Штилерман: Осенью будем испытывать баллистику на России 8.07.2026, 23:43

Фото: Fire-Point

Первой целью станет Москва.

Испытания украинской баллистической ракеты по целям на территории России начнутся уже осенью 2026 года. Такой прогноз в интервью LIGA.net высказал соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

Появление собственной баллистической ракеты может существенно расширить возможности Сил обороны Украины в отношении поражения стратегических военных целей РФ.

По словам Штилермана, сейчас проект отделяют от следующего этапа только испытания двигателя.

«Как только мы испытаем двигатель – начнем летные испытания. Как только увидим, что ракета управляема и выполняет действия, заданные алгоритмом, – перейдем к испытаниям на России», – сказал Штилерман.

На вопрос о том, когда это может произойти, он ответил, что рассчитывает на начало таких испытаний уже осенью.

«Я думаю, что осенью мы уже будем испытывать наши ракеты на России», – добавил соучредитель Fire Point.

Отвечая на вопрос о том, какие российские объекты потенциально могут стать целями после завершения испытаний, Штилерман заявил, что речь идет прежде всего о Москве и хорошо защищенных военных предприятиях.

«Во-первых, это Москва,... защищенные их военные предприятия. Самое главное – я практически на 100% – уверен, что они не смогут перехватывать должным образом», – сказал он.

Штилерман высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны не имеют достаточного опыта перехвата баллистических ракет, а украинская сторона будет быстрее адаптировать средства преодоления ПВО.

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