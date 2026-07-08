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В НАТО приняли решение о 140 миллиардах евро военной помощи Украине

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  • 8.07.2026, 16:38
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В НАТО приняли решение о 140 миллиардах евро военной помощи Украине

Страны НАТО единодушно признают необходимость долгосрочного финансирования украинской обороны.

Лидеры стран-членов НАТО приняли совместное решение о том, что в 2026–2027 годах Альянс окажет Украине военную поддержку на сумму не менее 140 млрд евро.

Об этом говорится в решении саммита, которое имеется в распоряжении «ЕвроПравды».

Решение саммита НАТО – краткий документ, состоящий всего из 6 пунктов, один из которых полностью посвящен Украине.

Декларация саммита констатирует, что «европейские союзники и Канада в настоящее время финансируют подавляющее большинство помощи Украине в сфере безопасности», но отдельно подчеркивается, что поддержка должна сохраниться.

«Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе. На 2026 год союзники обязуются предоставить Украине военные средства, помощь и обучение на сумму 70 млрд евро и подтверждают суверенные обязательства сохранить по крайней мере эквивалентный уровень в 2027 году», – говорится в документе.

Важно, что члены НАТО единодушно признают необходимость долгосрочного финансирования украинской обороны, а это означает, что речь идет о гораздо более отдаленном горизонте, чем 2027 год.

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